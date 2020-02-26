Титов рассказал, как Шнуров пришел в "Партию Роста"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Глава "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что музыкант Сергей Шнуров сам ему позвонил с просьбой взять в партию.
Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Ранее Титов вручил музыканту партбилет.
Титов и Шнуров в среду в Челябинске проводят встречу с членами и сторонниками партии.
"Он (Шнуров) сам позвонил мне и сказал - хочу в партию. После этого говорили с ним, много разных тем обсуждали, … о том, какие художники. Теперь учим, что такое экономика, и таким образом друг друга дополняем. Надеюсь, что мы станем командой", - сказал Титов на встрече.
Сам Шнуров рассказал о реакции окружающих на его вступление в партию. Он отметил, что у него "только начальное вхождение в политику, но уже со всех сторон я услышал критику – что меня купили, продали". Шнуров завил, что он еще не успел ничего сделать, а его обвинили во всех смертных грехах. Музыкант пояснил, что будет пытаться донести до своих избирателей, что культура гораздо многообразней, чем она есть. "Общество стало дифференцированным, никто никого не слышит, все начинают спорить, а я внесу немного теплоты", - сказал он.
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