Титов рассказал, как Шнуров пришел в "Партию Роста"

"Он (Шнуров) сам позвонил мне и сказал - хочу в партию. После этого говорили с ним, много разных тем обсуждали, … о том, какие художники. Теперь учим, что такое экономика, и таким образом друг друга дополняем. Надеюсь, что мы станем командой", - сказал Титов на встрече.

Сам Шнуров рассказал о реакции окружающих на его вступление в партию. Он отметил, что у него "только начальное вхождение в политику, но уже со всех сторон я услышал критику – что меня купили, продали". Шнуров завил, что он еще не успел ничего сделать, а его обвинили во всех смертных грехах. Музыкант пояснил, что будет пытаться донести до своих избирателей, что культура гораздо многообразней, чем она есть. "Общество стало дифференцированным, никто никого не слышит, все начинают спорить, а я внесу немного теплоты", - сказал он.