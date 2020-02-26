Делегация из Китая может не приехать на ЯМЭФ из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Большая делегация из Большая делегация из Китая планировала принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), но сейчас есть сомнения в ее участии в связи с коронавирусом, сообщил журналистам заместитель председателя оргкомитета форума Андрей Назаров.

Ялтинский международный экономический форум пройдет 23-25 апреля в Ялте.

"Китайская делегация ожидалась в большом количестве, сейчас есть сомнения в том, что китайская делегация будет участвовать", - сказал Назаров.

Также заместитель председателя оргкомитета форума подтвердил, что это связано с коронавирусом.

По словам Назарова, на форуме ожидаются большие делегации из Сирии, Италии и Германии.