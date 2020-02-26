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Делегация из Китая может не приехать на ЯМЭФ из-за коронавируса
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РИА Новости

Делегация из Китая может не приехать на ЯМЭФ из-за коронавируса

17:55 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Большая делегация из Китая планировала принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), но сейчас есть сомнения в ее участии в связи с коронавирусом, сообщил журналистам заместитель председателя оргкомитета форума Андрей Назаров.
Ялтинский международный экономический форум пройдет 23-25 апреля в Ялте.
"Китайская делегация ожидалась в большом количестве, сейчас есть сомнения в том, что китайская делегация будет участвовать", - сказал Назаров.
Также заместитель председателя оргкомитета форума подтвердил, что это связано с коронавирусом.
По словам Назарова, на форуме ожидаются большие делегации из Сирии, Италии и Германии.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)КитайЭкономика
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