Делегация из Китая может не приехать на ЯМЭФ из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Большая делегация из Китая планировала принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), но сейчас есть сомнения в ее участии в связи с коронавирусом, сообщил журналистам заместитель председателя оргкомитета форума Андрей Назаров.
Ялтинский международный экономический форум пройдет 23-25 апреля в Ялте.
"Китайская делегация ожидалась в большом количестве, сейчас есть сомнения в том, что китайская делегация будет участвовать", - сказал Назаров.
Также заместитель председателя оргкомитета форума подтвердил, что это связано с коронавирусом.
По словам Назарова, на форуме ожидаются большие делегации из Сирии, Италии и Германии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.