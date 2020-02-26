Список нижегородских мостов, требующих ремонта, направили в Минтранс

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Министерство транспорта и автомобильных дорог Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области составило перечень мостовых сооружений, требующих ремонта и реконструкции, и направило его в Минтранс РФ для включения в федеральный проект "Мосты и путепроводы", заявил губернатор Глеб Никитин

Программа по восстановлению и строительству мостовых сооружений стоимостью 8,48 миллиарда рублей сформирована до 2035 года. Она будет реализовываться в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сформировало перечень мостовых сооружений для включения в федеральный проект "Мосты и путепроводы". "В перечень вошли 75 объектов, требующих ремонта, капремонта и реконструкции, а также 5 мостовых переходов, которые необходимо построить", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его словам, каждый мост получил оценку технического состояния и имеет ограничения по движению. "Часть объектов расположена на дорогах, не имеющих дублера, протяженность объезда остальных сооружений достигает 25 километров. Три моста полностью закрыты для движения", - добавил Никитин.

Он отметил, что самые длинные объекты расположены в районе Бабинского кольца в Дзержинске (292,7 метра), в Навашинском районе - мост через реку Тёша (135,7 метра) и в Воротынском районе - мост через реку Урга (128,4 метра). Кроме того, в минтрансе считают необходимым строительство новых мостовых переходов в Чкаловском районе через реку Санахта, в Навашинском - через реку Велетьма, Ветлужском - через реку Беловское, в Дальнеконстантиновском - через реку Язень. Их общая протяженность - более 100 метров.

По поручению Никитина в перечень также включено строительство моста через Оку в поселке Тумботино, сообщение с которым осуществляется по наплавному мосту, не эксплуатируемому при отсутствии устойчивого ледового покрова.