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Нижегородская область
2020-02-26T17:55+0300
https://ria.ru/20200226/1565244663.html
Список нижегородских мостов, требующих ремонта, направили в Минтранс
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РИА Новости

Список нижегородских мостов, требующих ремонта, направили в Минтранс

17:54 26.02.2020 (обновлено: 17:55 26.02.2020)
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© Фото : Павел СеменовРемонт моста
Ремонт моста
© Фото : Павел Семенов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области составило перечень мостовых сооружений, требующих ремонта и реконструкции, и направило его в Минтранс РФ для включения в федеральный проект "Мосты и путепроводы", заявил губернатор Глеб Никитин.
Программа по восстановлению и строительству мостовых сооружений стоимостью 8,48 миллиарда рублей сформирована до 2035 года. Она будет реализовываться в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сформировало перечень мостовых сооружений для включения в федеральный проект "Мосты и путепроводы". "В перечень вошли 75 объектов, требующих ремонта, капремонта и реконструкции, а также 5 мостовых переходов, которые необходимо построить", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, каждый мост получил оценку технического состояния и имеет ограничения по движению. "Часть объектов расположена на дорогах, не имеющих дублера, протяженность объезда остальных сооружений достигает 25 километров. Три моста полностью закрыты для движения", - добавил Никитин.
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Он отметил, что самые длинные объекты расположены в районе Бабинского кольца в Дзержинске (292,7 метра), в Навашинском районе - мост через реку Тёша (135,7 метра) и в Воротынском районе - мост через реку Урга (128,4 метра). Кроме того, в минтрансе считают необходимым строительство новых мостовых переходов в Чкаловском районе через реку Санахта, в Навашинском - через реку Велетьма, Ветлужском - через реку Беловское, в Дальнеконстантиновском - через реку Язень. Их общая протяженность - более 100 метров.
По поручению Никитина в перечень также включено строительство моста через Оку в поселке Тумботино, сообщение с которым осуществляется по наплавному мосту, не эксплуатируемому при отсутствии устойчивого ледового покрова.

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