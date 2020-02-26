Голикова: дата проведения инвестфорума в Сочи пока не обсуждается

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дата проведения Российского инвестиционного форума, который должен был состояться в феврале в Сочи, пока не обсуждается, как и его отмена, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Пока не обсуждается", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас дата проведения РИФ в Сочи или его отмена.
Ранее Голикова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене Российского инвестиционного форума в Сочи. Мишустин предложил перенести сроки проведения мероприятия.
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