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Голикова: дата проведения инвестфорума в Сочи пока не обсуждается
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РИА Новости

Голикова: дата проведения инвестфорума в Сочи пока не обсуждается

17:51 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дата проведения Российского инвестиционного форума, который должен был состояться в феврале в Сочи, пока не обсуждается, как и его отмена, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Пока не обсуждается", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас дата проведения РИФ в Сочи или его отмена.
Ранее Голикова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене Российского инвестиционного форума в Сочи. Мишустин предложил перенести сроки проведения мероприятия.
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Распространение нового коронавирусаРоссийский Инвестиционный ФорумКоронавирусыМихаил МишустинТатьяна ГоликоваСочиРоссияОбщество
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