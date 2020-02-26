Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии два танкера нефти в марте

МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Подтверждена сделка с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти. Речь идет о поставке по южному направлению, по трубопроводу Одесса-Броды, в марте", - сказал Тищенко РИА Новости в среду.
Пресс-секретарь концерна уточнил, что общий объем поставляемой таким образом нефти составит около 160 тысяч тонн.
Во вторник замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов сообщил, что Белоруссия намерена в марте начать поставки нефти на свои НПЗ по нефтепроводу Одесса–Броды. Минск рассматривал транзит нефти, поставляемой по Черному морю, через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды как один из альтернативных путей поставки энергоресурсов в республику. При этом ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим сообщил агентству Белапан, что Киев готов осуществлять транзит нефти для белорусских НПЗ по этому нефтепроводу, а также по железной дороге при поступлении соответствующей заявки от белорусской стороны.
Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.