Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии два танкера нефти в марте

МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Госнефтекомпания Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Подтверждена сделка с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти. Речь идет о поставке по южному направлению, по трубопроводу Одесса-Броды, в марте", - сказал Тищенко РИА Новости в среду.

Пресс-секретарь концерна уточнил, что общий объем поставляемой таким образом нефти составит около 160 тысяч тонн.

Во вторник замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов сообщил, что Белоруссия намерена в марте начать поставки нефти на свои НПЗ по нефтепроводу Одесса–Броды. Минск рассматривал транзит нефти, поставляемой по Черному морю, через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды как один из альтернативных путей поставки энергоресурсов в республику. При этом ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим сообщил агентству Белапан, что Киев готов осуществлять транзит нефти для белорусских НПЗ по этому нефтепроводу, а также по железной дороге при поступлении соответствующей заявки от белорусской стороны.