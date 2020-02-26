Голикова призвала не ездить в страны, где есть коронавирус

"Мы настоятельно рекомендуем ... не ехать без лишней надобности в те страны, которые на сегодняшний день имеют заболевших новой коронавирусной инфекцией", - сказала она журналистам.

"Еще раз хочу повторить: без крайней необходимости не нужно ездить, оставайтесь дома. Дома спокойнее и надежнее, и мы вам поможем, если что", - добавила Голикова.