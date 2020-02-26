Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T17:42+0300
https://ria.ru/20200226/1565243969.html
Голикова призвала не ездить в страны, где есть коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_caf1c497ded70e88bf39c2486011981a.jpg
РИА Новости

Голикова призвала не ездить в страны, где есть коронавирус

17:42 26.02.2020
1449
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова настоятельно рекомендовала не ехать в те страны, где есть заболевшие коронавирусной инфекцией.
"Мы настоятельно рекомендуем ... не ехать без лишней надобности в те страны, которые на сегодняшний день имеют заболевших новой коронавирусной инфекцией", - сказала она журналистам.
Вице-премьер уточнила, что особую опасность представляют Китай, Южная Корея, Иран, Италия.
"Еще раз хочу повторить: без крайней необходимости не нужно ездить, оставайтесь дома. Дома спокойнее и надежнее, и мы вам поможем, если что", - добавила Голикова.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
571033
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТатьяна ГоликоваЮжная КореяКитайРоссияИранИталияОбщество
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила готовность России к борьбе с коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
ВОЗ оценила ситуацию с ограничением поездок из-за коронавируса
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Дезинфекция рынка в Сеуле
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Число заражений коронавирусом в Китае снижается, заявил глава ВОЗ
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 21 человека
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния