Голикова призвала не ездить в страны, где есть коронавирус

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова настоятельно рекомендовала не ехать в те страны, где есть заболевшие коронавирусной инфекцией.
"Мы настоятельно рекомендуем ... не ехать без лишней надобности в те страны, которые на сегодняшний день имеют заболевших новой коронавирусной инфекцией", - сказала она журналистам.
Вице-премьер уточнила, что особую опасность представляют Китай, Южная Корея, Иран, Италия.
"Еще раз хочу повторить: без крайней необходимости не нужно ездить, оставайтесь дома. Дома спокойнее и надежнее, и мы вам поможем, если что", - добавила Голикова.
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