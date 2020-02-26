Суд арестовал одного из подозреваемых в подготовке убийства в Саратове

САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в среду поместил под стражу до 25 апреля одного из двоих подростков, задержанных по подозрению в подготовке массового убийства в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет. Следствие попросило арестовать задержанных.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 25 апреля", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте второго подозреваемого. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.