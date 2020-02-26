В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом

ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Два туриста из Южной Кореи пришли в комиссариат полиции в 16 округе Парижа и заявили, что заразились коронавирусом после посещения Италии, сообщает телеканал BFMTV.
После этого инцидента доступ в комиссариат полиции был закрыт. На место прибыла служба скорой медицинской помощи для проведения диагностики.
В понедельник подобный случай с закрытием комиссариата полиции произошел в 13-ом округе французской столицы. Китайский турист пришел туда, чтобы подать жалобу, и почувствовал себя плохо. Медики после проверки заключили, что он не заражен коронавирусом.
Ранее в среду глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон сообщил о трех новых случаях заражения на территории Франции, отметив, что один из заболевших скончался. Общее число выявленных и подтвержденных случаев заболевания во Франции достигло 17 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.