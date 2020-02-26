В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом

ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Два туриста из Два туриста из Южной Кореи пришли в комиссариат полиции в 16 округе Парижа и заявили, что заразились коронавирусом после посещения Италии, сообщает телеканал BFMTV

После этого инцидента доступ в комиссариат полиции был закрыт. На место прибыла служба скорой медицинской помощи для проведения диагностики.

В понедельник подобный случай с закрытием комиссариата полиции произошел в 13-ом округе французской столицы. Китайский турист пришел туда, чтобы подать жалобу, и почувствовал себя плохо. Медики после проверки заключили, что он не заражен коронавирусом.

Ранее в среду глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон сообщил о трех новых случаях заражения на территории Франции, отметив, что один из заболевших скончался. Общее число выявленных и подтвержденных случаев заболевания во Франции достигло 17 человек.