ЦИК примет нормативно-правовые акты по голосованию по Конституции

"ЦИК достаточно давно получил поручение президента о начале подготовки. И мы достаточно планомерно занимаемся этой работой. Кроме этого, есть и ряд других документов, которые приняты в развитие распоряжения президента, определенный объем финансирования, министерством финансов выделены эти деньги. И мы начинаем на этой неделе уже принятие необходимых нормативно-правовых актов", - сказал Булаев РИА Новости.