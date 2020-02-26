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ЦИК примет нормативно-правовые акты по голосованию по Конституции
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РИА Новости

ЦИК примет нормативно-правовые акты по голосованию по Конституции

17:30 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ЦИК на этой неделе начинает принятие нормативно-правовых актов по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"ЦИК достаточно давно получил поручение президента о начале подготовки. И мы достаточно планомерно занимаемся этой работой. Кроме этого, есть и ряд других документов, которые приняты в развитие распоряжения президента, определенный объем финансирования, министерством финансов выделены эти деньги. И мы начинаем на этой неделе уже принятие необходимых нормативно-правовых актов", - сказал Булаев РИА Новости.
В среду на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.
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