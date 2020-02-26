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2020-02-26T20:52+0300
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Первый канал покажет фильм о Владе Листьеве "Зачем я сделал этот шаг?"
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РИА Новости

Первый канал покажет фильм о Владе Листьеве "Зачем я сделал этот шаг?"

20:52 26.02.2020
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© РИА Новости / Стрельников / Перейти в фотобанкТележурналист Влад Листьев
Тележурналист Влад Листьев
© РИА Новости / Стрельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый канал покажет фильм о журналисте, телеведущем Владиславе Листьеве "Зачем я сделал этот шаг?". Лента выйдет в эфир 1 марта в 16:00, в 25-ю годовщину его смерти, сообщили в пресс-службе вещателя.
"Его гибель стала чем-то очень личным для десятков миллионов человек... Ночные стояния со свечами толпы людей во дворе, где жил Листьев. В день похорон гроб с телом несут курсанты военного училища. Нескончаемая очередь к телецентру на церемонию прощания. Столпотворение у храма. Женщины плачут. Море людей на подходе к Ваганьковскому кладбищу и на его территории. На дорогу, по которой проедет катафалк, летят цветы. Это – прощание с человеком, которого за 5-7 лет до этого дня знали лишь немногие. Но он стал символом перемен в стране и любимцем миллионов", - говорится в пресс-релизе.
В фильме принимают участие Валдис Пельш, Александр Гордон, Алексей Пиманов, Дмитрий Дибров, Юрий Николаев, Эвелина Хромченко, Альбина Назимова, Александр Листьев, Александр Малинин, Михаил Горбачев, Дмитрий Крылов, Дмитрий Лиханов, Анатолий Лысенко, Игорь Угольников и Леонид Парфёнов. Продюсер — Илья Кривицкий.
Еще один фильм о журналисте — документальную работу режиссера Родиона Чепеля — "Листьев. Новый взгляд" покажут в российских кинотеатрах 1 марта, сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".
Лента представляет собой расследование причин смерти первого генерального директора ОРТ, автора и ведущего таких передач, как "Взгляд", "Поле чудес", "Тема" и других.
В сети кинотеатров "Каро Фильм" 1 марта пройдет серия специальных показов фильма в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Калининграде. После сеанса в Москве, в кинотеатре "Октябрь", состоится обсуждение фильма с режиссером Родионом Чепелем.
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