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Рябков оценил взаимодействие МАГАТЭ и Ирана по СВПД
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РИА Новости

Рябков оценил взаимодействие МАГАТЭ и Ирана по СВПД

17:21 26.02.2020 (обновлено: 17:39 26.02.2020)
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© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© Фото : страница IAEA в Twitter
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии удовлетворено сотрудничеством с Ираном, уровень партнерства заслуживает самой высокой оценки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, особенно важно, что это сотрудничество сохраняется даже в условиях давления, угроз и шантажа со стороны США, которые вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"На этом фоне сам по себе уровень сотрудничества Ирана с агентством заслуживает самой высокой оценки. Что касается обстоятельств, которые периодически возникают с точки зрения обсуждения проблематики доступа на те или иные объекты, то все это решается в рабочем порядке", - сказал Рябков журналистам.
"Я рассчитываю, что в таком же спокойном деполитизированном ключе агентство и его секретариат продолжат работу с иранскими коллегами. В свою очередь Тегеран, как нам представляется, понимает важность продолжения такой работы, и мы рассчитываем на то, что никаких сбоев в процессе ее дальнейшего ведения не произойдет", - отметил высокопоставленный российский дипломат.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МАГАТЭСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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