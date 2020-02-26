Рябков оценил взаимодействие МАГАТЭ и Ирана по СВПД

"На этом фоне сам по себе уровень сотрудничества Ирана с агентством заслуживает самой высокой оценки. Что касается обстоятельств, которые периодически возникают с точки зрения обсуждения проблематики доступа на те или иные объекты, то все это решается в рабочем порядке", - сказал Рябков журналистам.

"Я рассчитываю, что в таком же спокойном деполитизированном ключе агентство и его секретариат продолжат работу с иранскими коллегами. В свою очередь Тегеран, как нам представляется, понимает важность продолжения такой работы, и мы рассчитываем на то, что никаких сбоев в процессе ее дальнейшего ведения не произойдет", - отметил высокопоставленный российский дипломат.