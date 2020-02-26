Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнечная погода

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В ближайшие выходные в Москве ожидается сухая и солнечная . В ближайшие выходные в Москве ожидается сухая и солнечная погода , сообщается на сайте центра "Фобос"

Как отметили синоптики, до этого времени климатические показатели будет определять атмосферный фронт, пришедший с запада, и атлантический циклон, который принесет с собой пасмурную и сырую погоду. Так, днем в четверг на фоне повышения температуры воздуха до четырех градусов в Москве усилятся осадки в виде дождя. Атмосферное давление будет низким — 730 миллиметров ртутного столба.

"В конце рабочей недели с отходом циклона атмосферное давление начнет расти и в выходные вернется в норму, а погода станет улучшаться", — говорится в сообщении

В пятницу осадки почти прекратятся, покажется солнце. Днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, ночью — до двух.

В выходные с приходом календарной весны в столице ожидается солнечная погода.

"По ночам воздух будет остывать до -1…-6 градусов, в дневное время ожидается 0…+5 градусов", — отмечают синоптики.