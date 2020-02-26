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Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнечная погода
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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнечная погода

17:22 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В ближайшие выходные в Москве ожидается сухая и солнечная погода, сообщается на сайте центра "Фобос".
Как отметили синоптики, до этого времени климатические показатели будет определять атмосферный фронт, пришедший с запада, и атлантический циклон, который принесет с собой пасмурную и сырую погоду. Так, днем в четверг на фоне повышения температуры воздуха до четырех градусов в Москве усилятся осадки в виде дождя. Атмосферное давление будет низким — 730 миллиметров ртутного столба.
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"В конце рабочей недели с отходом циклона атмосферное давление начнет расти и в выходные вернется в норму, а погода станет улучшаться", — говорится в сообщении.
В пятницу осадки почти прекратятся, покажется солнце. Днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, ночью — до двух.
В выходные с приходом календарной весны в столице ожидается солнечная погода.
"По ночам воздух будет остывать до -1…-6 градусов, в дневное время ожидается 0…+5 градусов", — отмечают синоптики.
По словам специалистов, такие показатели типичны для конца марта.
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