Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнечная погода

Как отметили синоптики, до этого времени климатические показатели будет определять атмосферный фронт, пришедший с запада, и атлантический циклон, который принесет с собой пасмурную и сырую погоду. Так, днем в четверг на фоне повышения температуры воздуха до четырех градусов в Москве усилятся осадки в виде дождя. Атмосферное давление будет низким — 730 миллиметров ртутного столба.
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"В конце рабочей недели с отходом циклона атмосферное давление начнет расти и в выходные вернется в норму, а погода станет улучшаться", — говорится в сообщении.
В пятницу осадки почти прекратятся, покажется солнце. Днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, ночью — до двух.
В выходные с приходом календарной весны в столице ожидается солнечная погода.
"По ночам воздух будет остывать до -1…-6 градусов, в дневное время ожидается 0…+5 градусов", — отмечают синоптики.
По словам специалистов, такие показатели типичны для конца марта.
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