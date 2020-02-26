Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вероятность завоза коронавируса в Россию возрастает.
"Совершенно очевидно, сегодня мы должны это признать, что возможность заноса (коронавирусной - ред.) инфекции в Российскую Федерацию, безусловно, возрастает", - сказала она журналистам.
Попова отметила, что число стран с заболевшими коронавирусной инфекцией возрастает, поездку за границу лучше не планировать, если нет острой необходимости.
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