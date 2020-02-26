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2020-02-26T17:18+0300
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Попова сообщила о снижении заболеваемости гриппом в России
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РИА Новости

Попова сообщила о снижении заболеваемости гриппом в России

17:18 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и внебольничными пневмониями.
"Я могу вам сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается снижение заболеваемости гриппом, мы преодолели пик. Также идет снижение заболеваемости внебольничными пневмониями", - сказала Попова журналистам.
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Она уточнила, что всех больных пневмонией в больших городах дополнительно обследуют на коронавирус. С начала этой недели это требование распространяется на все города страны. Попова также добавила, что исследование на коронавирус добавляется в систему мониторинга за гриппом – это порядка 12 тысяч пациентов каждую неделю.
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Анна ПоповаРоссияОбщество
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