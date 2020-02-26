Попова сообщила о снижении заболеваемости гриппом в России

"Я могу вам сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается снижение заболеваемости гриппом, мы преодолели пик. Также идет снижение заболеваемости внебольничными пневмониями", - сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что всех больных пневмонией в больших городах дополнительно обследуют на коронавирус. С начала этой недели это требование распространяется на все города страны. Попова также добавила, что исследование на коронавирус добавляется в систему мониторинга за гриппом – это порядка 12 тысяч пациентов каждую неделю.