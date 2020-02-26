Сирия установила медицинский контроль на границах из-за коронавируса

ДАМАСК, 26 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские власти установили медицинский контроль на пограничных пропускных пунктах для всех въезжающих в страну граждан в связи с распространением коронавируса в странах региона, передает корреспондент РИА Новости.
На главном пограничном переходе между Ливаном и Сирией - Джедейдет Ябус - дежурит группа специалистов и карета скорой помощи. У всех прибывающих граждан измеряют температуру и осуществляют быстрый осмотр на предмет явных симптомов вируса COVID-19.
"Группа врачей дежурит на границе круглосуточно. Оборудован медицинский отдел. В случае выявления каких-либо предварительных симптомов у граждан, их приглашаем туда, проверяем более тщательно. Если возникнет необходимость, дежурная карета скорой помощи доставит лиц с подозрением на заболевание в отделение государственной больницы в Дамаске, где есть все необходимое для карантина и ведения заболевших. Однако на сегодняшний день ни одного случая заболевания не выявлено среди прибывающих через ливано-сирийскую границу", - рассказали РИА Новости сотрудники мобильного медицинского пункта на сирийско-ливанской границе.
Подобные меры были введены сирийским властями как превентивные, чтобы не допустить вспышки вируса на территории САР после подтверждения случаев заболевания в ряде стран региона, которые регулярно посещают сирийские граждане.
21 февраля, 08:00РИА НаукаУченые рассказали, как защититься от коронавируса
Министерство здравоохранения Сирии в среду заявило, что в Арабской республике на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.
В пятницу ливанские власти заявили о появлении первого случая заражения коронавирусом в республике. Гражданка Ливана, у которой было выявлено заболевание, прибыла авиарейсом из Ирана. Случаи заболевания также зафиксированы в шести арабских странах, включая ОАЭ, Кувейт и Бахрейн. Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил в среду, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 139, из них со смертельным исходом - 19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса