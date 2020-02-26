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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T17:57+0300
https://ria.ru/20200226/1565242351.html
Сирия установила медицинский контроль на границах из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/149429/20/1494292064_0:80:1255:786_1036x0_80_0_0_ed3ba4fc275644ea40550173a8cff5d2.jpg
РИА Новости

Сирия установила медицинский контроль на границах из-за коронавируса

17:16 26.02.2020 (обновлено: 17:57 26.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 26 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские власти установили медицинский контроль на пограничных пропускных пунктах для всех въезжающих в страну граждан в связи с распространением коронавируса в странах региона, передает корреспондент РИА Новости.
На главном пограничном переходе между Ливаном и Сирией - Джедейдет Ябус - дежурит группа специалистов и карета скорой помощи. У всех прибывающих граждан измеряют температуру и осуществляют быстрый осмотр на предмет явных симптомов вируса COVID-19.
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"Группа врачей дежурит на границе круглосуточно. Оборудован медицинский отдел. В случае выявления каких-либо предварительных симптомов у граждан, их приглашаем туда, проверяем более тщательно. Если возникнет необходимость, дежурная карета скорой помощи доставит лиц с подозрением на заболевание в отделение государственной больницы в Дамаске, где есть все необходимое для карантина и ведения заболевших. Однако на сегодняшний день ни одного случая заболевания не выявлено среди прибывающих через ливано-сирийскую границу", - рассказали РИА Новости сотрудники мобильного медицинского пункта на сирийско-ливанской границе.
Подобные меры были введены сирийским властями как превентивные, чтобы не допустить вспышки вируса на территории САР после подтверждения случаев заболевания в ряде стран региона, которые регулярно посещают сирийские граждане.
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Министерство здравоохранения Сирии в среду заявило, что в Арабской республике на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.
В пятницу ливанские власти заявили о появлении первого случая заражения коронавирусом в республике. Гражданка Ливана, у которой было выявлено заболевание, прибыла авиарейсом из Ирана. Случаи заболевания также зафиксированы в шести арабских странах, включая ОАЭ, Кувейт и Бахрейн. Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил в среду, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 139, из них со смертельным исходом - 19.
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