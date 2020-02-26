Сирия установила медицинский контроль на границах из-за коронавируса

ДАМАСК, 26 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские власти установили медицинский контроль на пограничных пропускных пунктах для всех въезжающих в страну граждан в связи с Сирийские власти установили медицинский контроль на пограничных пропускных пунктах для всех въезжающих в страну граждан в связи с распространением коронавируса в странах региона, передает корреспондент РИА Новости.

На главном пограничном переходе между Ливаном и Сирией - Джедейдет Ябус - дежурит группа специалистов и карета скорой помощи. У всех прибывающих граждан измеряют температуру и осуществляют быстрый осмотр на предмет явных симптомов вируса COVID-19.

"Группа врачей дежурит на границе круглосуточно. Оборудован медицинский отдел. В случае выявления каких-либо предварительных симптомов у граждан, их приглашаем туда, проверяем более тщательно. Если возникнет необходимость, дежурная карета скорой помощи доставит лиц с подозрением на заболевание в отделение государственной больницы в Дамаске, где есть все необходимое для карантина и ведения заболевших. Однако на сегодняшний день ни одного случая заболевания не выявлено среди прибывающих через ливано-сирийскую границу", - рассказали РИА Новости сотрудники мобильного медицинского пункта на сирийско-ливанской границе.

Подобные меры были введены сирийским властями как превентивные, чтобы не допустить вспышки вируса на территории САР после подтверждения случаев заболевания в ряде стран региона, которые регулярно посещают сирийские граждане.

Министерство здравоохранения Сирии в среду заявило, что в Арабской республике на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.