Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 21 человека

БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 21, еще два новых случая зафиксированы в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщил в среду таблоид BILD со ссылкой на клинику в Тюбингене.
Ранее в Баден-Вюртемберге подтвердили один случай заболевания. В среду министр здравоохранения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Карл Йозеф Лауманн подтвердил два новых случая COVID-19.
"Речь идет о двух подтвержденных случаях в регионе … Мужчина в тяжелом состоянии, но его состояние, слова богу, за ночь не ухудшилось. Его супруга также инфицирована, но ее состояние лучше", - заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.
В Северном Рейне-Вестфалии первый случай зафиксировали накануне. Лауманн отметил, что дети инфицированных не проявляют симптомов болезни. В настоящее время местные власти работают над тем, чтобы "предотвратить цепную реакцию распространения вируса". Учитывая, что женщина работает в детском саду, власти предпринимают усилия по выявлению лиц, контактировавших с инфицированной. Школы и детские сады в округе Хайнсберг закрыты в целях предосторожности.
В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксированы 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса