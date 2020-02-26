Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 21 человека

Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель

БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 21, еще два новых случая зафиксированы в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщил в среду таблоид BILD со ссылкой на клинику в Тюбингене.

Ранее в Баден-Вюртемберге подтвердили один случай заболевания. В среду министр здравоохранения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Карл Йозеф Лауманн подтвердил два новых случая COVID-19.

"Речь идет о двух подтвержденных случаях в регионе … Мужчина в тяжелом состоянии, но его состояние, слова богу, за ночь не ухудшилось. Его супруга также инфицирована, но ее состояние лучше", - заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

В Северном Рейне-Вестфалии первый случай зафиксировали накануне. Лауманн отметил, что дети инфицированных не проявляют симптомов болезни. В настоящее время местные власти работают над тем, чтобы "предотвратить цепную реакцию распространения вируса". Учитывая, что женщина работает в детском саду, власти предпринимают усилия по выявлению лиц, контактировавших с инфицированной. Школы и детские сады в округе Хайнсберг закрыты в целях предосторожности.

В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксированы 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.