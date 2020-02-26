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Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 21 человека
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 21 человека

17:15 26.02.2020 (обновлено: 18:44 26.02.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАвтомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
© REUTERS / Hannibal Hanschke
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 21, еще два новых случая зафиксированы в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщил в среду таблоид BILD со ссылкой на клинику в Тюбингене.
Ранее в Баден-Вюртемберге подтвердили один случай заболевания. В среду министр здравоохранения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Карл Йозеф Лауманн подтвердил два новых случая COVID-19.
"Речь идет о двух подтвержденных случаях в регионе … Мужчина в тяжелом состоянии, но его состояние, слова богу, за ночь не ухудшилось. Его супруга также инфицирована, но ее состояние лучше", - заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.
В Северном Рейне-Вестфалии первый случай зафиксировали накануне. Лауманн отметил, что дети инфицированных не проявляют симптомов болезни. В настоящее время местные власти работают над тем, чтобы "предотвратить цепную реакцию распространения вируса". Учитывая, что женщина работает в детском саду, власти предпринимают усилия по выявлению лиц, контактировавших с инфицированной. Школы и детские сады в округе Хайнсберг закрыты в целях предосторожности.
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