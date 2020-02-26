Рябков: участники СВПД попытаются выработать решения по его укреплению

"У наших китайских коллег возникла мысль применить эту же методику, этот же прием к нынешней ситуации, чтобы начать отодвигать всю конструкцию от края пропасти, чтобы она в нее не рухнула. Мне кажется, это очень разумный подход и начинать нужно именно с определения нескольких относительно ограниченных по масштабу направлений работы, где участники СВПД могли бы организоваться с точки зрения выработки некоторого пакета шагов навстречу друг другу", - заявил Рябков журналистам по итогам встречи совместной комиссии в Вене.