Рябков: участники СВПД попытаются выработать решения по его укреплению

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ближайшие недели попытаются выработать пошаговые решения по укреплению сделки с Тегераном, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что сам СВПД в свое время "вырос" из принципа поэтапности и взаимности.
"У наших китайских коллег возникла мысль применить эту же методику, этот же прием к нынешней ситуации, чтобы начать отодвигать всю конструкцию от края пропасти, чтобы она в нее не рухнула. Мне кажется, это очень разумный подход и начинать нужно именно с определения нескольких относительно ограниченных по масштабу направлений работы, где участники СВПД могли бы организоваться с точки зрения выработки некоторого пакета шагов навстречу друг другу", - заявил Рябков журналистам по итогам встречи совместной комиссии в Вене.
"Мы поддержали китайских коллег в этом их начинании. Я рассчитываю, что в ближайшие недели поиск соответствующих решений будет интенсифицирован, в конце концов получится выдать на-гора некий результат, который поможет укрепить устойчивость СВПД", - добавил Рябков.
25 февраля, 19:42Рябков рассказал о предстоящей встрече комиссии по СВПД в Вене