Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T17:12+0300
https://ria.ru/20200226/1565242238.html
Рябков: участники СВПД попытаются выработать решения по его укреплению
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Рябков: участники СВПД попытаются выработать решения по его укреплению

17:12 26.02.2020
90
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ближайшие недели попытаются выработать пошаговые решения по укреплению сделки с Тегераном, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что сам СВПД в свое время "вырос" из принципа поэтапности и взаимности.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Вчера, 15:52
В Иране заявили, что СВПД жив, несмотря на давление со стороны США
"У наших китайских коллег возникла мысль применить эту же методику, этот же прием к нынешней ситуации, чтобы начать отодвигать всю конструкцию от края пропасти, чтобы она в нее не рухнула. Мне кажется, это очень разумный подход и начинать нужно именно с определения нескольких относительно ограниченных по масштабу направлений работы, где участники СВПД могли бы организоваться с точки зрения выработки некоторого пакета шагов навстречу друг другу", - заявил Рябков журналистам по итогам встречи совместной комиссии в Вене.
"Мы поддержали китайских коллег в этом их начинании. Я рассчитываю, что в ближайшие недели поиск соответствующих решений будет интенсифицирован, в конце концов получится выдать на-гора некий результат, который поможет укрепить устойчивость СВПД", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
25 февраля, 19:42
Рябков рассказал о предстоящей встрече комиссии по СВПД в Вене
010000
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: встреча по стратегической стабильности с США прорабатывается
Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
Рябков заявил о прогрессе в работе по модернизации реактора в Араке
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Рябков оценил соблюдение Ираном обязательств по СВПД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Россия будет препятствовать возвращению санкций против Ирана в СБ ООН
Международное агентство по атомной энергии
Рябков оценил взаимодействие МАГАТЭ и Ирана по СВПД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Участники СВПД обсудили пути вывода сделки из кризиса
Сергей Рябков
Рябков назвал санкции США за сотрудничество с Ираном незаконными
Министр армии США Марк Эспер
Эспер рассчитывает в скором времени обсудить продление СНВ-3
Сергей Рябков
Рябков заверил Китай в поддержке России в борьбе с коронавирусом
Машины Скорой помощи в Сирии
Сирия установила медицинский контроль на границах из-за коронавируса
Ртутный градусник для измерения температуры
Попова сообщила о снижении заболеваемости гриппом в России
Кто-то хочет украсть у нас Победу?: Путин об исторической правде
Никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом, заявил Путин
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
В России продлят ограничения, введенные из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу"
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
В Иране заявили, что СВПД жив, несмотря на давление со стороны США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния