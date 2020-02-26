В Подмосковье начался прием заявок на получение социальной ипотеки

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе "Социальная ипотека". Так, молодые ученые могут подать заявления в министерство инвестиций и инноваций региона, а воспитатели – в министерство образования Московской области. Об этом со ссылками на пресс-службы ведомств рассказал телеканал В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе "Социальная ипотека". Так, молодые ученые могут подать заявления в министерство инвестиций и инноваций региона, а воспитатели – в министерство образования Московской области. Об этом со ссылками на пресс-службы ведомств рассказал телеканал "360"

Отбор на участие в программе начался среди наиболее востребованных молодых ученых и молодых уникальных специалистов Подмосковья. В рамках этой программы правительство региона оплачивает первоначальный взнос ипотечного кредита, а также компенсирует оплату основного долга по кредиту каждый месяц. Участнику программы остается только выплачивать проценты по кредиту.

Чтобы попасть в программу, нужно работать на предприятиях более года. Право на социальную ипотеку имеют молодые ученые научных организаций и молодые уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области в возрасте до 35 лет.

Программа позволяет значительно снизить объем нагрузки по ипотечному кредиту. Например, при стоимости квартиры 5 миллионов рублей ежемесячный платеж для участника программы составит менее 20 тысяч рублей", — уточнил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Он добавил, что задача программы – обеспечить необходимым уровнем комфорта наиболее ценных и перспективных специалистов региона.

Хромов отметил, что в этом году 100 молодых ученых и уникальных специалистов получат свидетельства. Документы будут принимать до конца марта.

Также участниками программы "Социальная ипотека" могут стать воспитатели : для них последний срок подачи документов на участие – 14 марта. В этом году сертификаты на приобретение жилья получат 110 педагогических работников.