Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-26T17:12+0300
https://ria.ru/20200226/1565242210.html
В Подмосковье начался прием заявок на получение социальной ипотеки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565241961_0:34:2000:1159_1036x0_80_0_0_b6e37b62dcf03b9099bc394c3e4b3a5b.jpg
РИА Новости

В Подмосковье начался прием заявок на получение социальной ипотеки

17:12 26.02.2020
59
© РИА Новости / Александр КряжевСемья осматривает квартиру нового дома
Семья осматривает квартиру нового дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе "Социальная ипотека". Так, молодые ученые могут подать заявления в министерство инвестиций и инноваций региона, а воспитатели – в министерство образования Московской области. Об этом со ссылками на пресс-службы ведомств рассказал телеканал "360".
Отбор на участие в программе начался среди наиболее востребованных молодых ученых и молодых уникальных специалистов Подмосковья. В рамках этой программы правительство региона оплачивает первоначальный взнос ипотечного кредита, а также компенсирует оплату основного долга по кредиту каждый месяц. Участнику программы остается только выплачивать проценты по кредиту.
Чтобы попасть в программу, нужно работать на предприятиях более года. Право на социальную ипотеку имеют молодые ученые научных организаций и молодые уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области в возрасте до 35 лет.

Программа позволяет значительно снизить объем нагрузки по ипотечному кредиту. Например, при стоимости квартиры 5 миллионов рублей ежемесячный платеж для участника программы составит менее 20 тысяч рублей", — уточнил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Он добавил, что задача программы – обеспечить необходимым уровнем комфорта наиболее ценных и перспективных специалистов региона.

Хромов отметил, что в этом году 100 молодых ученых и уникальных специалистов получат свидетельства. Документы будут принимать до конца марта.
Также участниками программы "Социальная ипотека" могут стать воспитатели: для них последний срок подачи документов на участие – 14 марта. В этом году сертификаты на приобретение жилья получат 110 педагогических работников.
"Программа является уникальной системой льготного жилищного кредитования, которая рассчитана на привлечение и закрепление в регионе лучших специалистов. Эта мера поддержки действительно эффективна, и мы с 2016 года успешно ее реализуем. Всем кандидатам следует поспешить с подачей документов, желающих довольно много", — отметила Ирина Каклюгина, министр образования Московской области.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Работа за компьютером
Жители Подмосковья могут оценить качество услуг ЖКХ через интернет
Большой крохаль
В Нью-Йорке ищут утку, застрявшую в пластиковом кольце
Город Иркутск
Благотворительный проект Альберта Авдоляна попал в рейтинг Forbes
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи поддержал "семейный" пакет поправок в Конституцию
Стали известны финалисты конкурса Уроки Победы
Победителей конкурса "Уроки Победы" объявят в апреле
Стенд компании Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Майнинг-ферма
Эксперт: майнеры тратят около 10% прибыли на электричество
Заседание суда по делу об убийстве Бориса Немцова
Дело об убийстве Бориса Немцова
Сейсмограф
В восточной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Первый гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности в здании Казанского вертолетного завода
"Вертолеты России" передали заказчику первый серийный Ми-38
Актриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма Неизбранные дороги в рамках кинофестиваля Берлинале - 2020
Сальма Хайек назвала "привилегий" сыграть роль на испанском языке
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин оценил ситуацию с обеспечением безопасности личности
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Народный депутат Сергей Тигипко
Тигипко не рассматривают на пост премьера, заявили в "Слуге народа"
Стали известны финалисты конкурса Уроки Победы
Стали известны финалисты конкурса "Уроки Победы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния