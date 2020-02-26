Рябков: встреча по стратегической стабильности с США прорабатывается

"Мы сейчас в процессе согласования формата и повестки дня контакта по линии соответствующей рабочей группы. В ходе предыдущей встречи в межведомственном формате по стратегической стабильности, или как американцы называют по стратегической безопасности, была достигнута договоренность, что будут созданы рабочие группы. Вот первая из этих рабочих групп, что называется, на подходе. Мы сейчас прорабатываем детали. Это ближайшее из того, что намечено", - заявил Рябков журналистам.