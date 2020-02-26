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Рябков: встреча по стратегической стабильности с США прорабатывается
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РИА Новости

Рябков: встреча по стратегической стабильности с США прорабатывается

17:10 26.02.2020 (обновлено: 19:05 26.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон согласовывают встречу рабочей группы по стратегической стабильности, стороны прорабатывают формат, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сейчас в процессе согласования формата и повестки дня контакта по линии соответствующей рабочей группы. В ходе предыдущей встречи в межведомственном формате по стратегической стабильности, или как американцы называют по стратегической безопасности, была достигнута договоренность, что будут созданы рабочие группы. Вот первая из этих рабочих групп, что называется, на подходе. Мы сейчас прорабатываем детали. Это ближайшее из того, что намечено", - заявил Рябков журналистам.
При этом он добавил, что по дальнейшим контактам с исполняющим обязанности старшего заместителя госсекретаря госдепартамента США "пока никакой конкретики нет".
Посол РФ в США Анатолий Антонов
9 февраля, 02:38
Посол рассказал о сроках встречи с США по стратегической стабильности
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Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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