В ЦИК заявили о готовности к проведению голосования по Конституции

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У ЦИК нет сомнений, что избирательная система готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ в тот день, который выберут законодатели, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"У нас нет сомнений, что избирательная система готова к проведению голосованию в тот день, который будет указан в законе", - сказал Булаев РИА Новости.
На встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.