Эксперты назвали пять признаков "развода" в автосалоне

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Автоэксперты назвали признаки нечестной работы сотрудников автосалона и дали советы, как себя вести, чтобы не стать жертвой обмана. Об этом пишет журнал " Автоэксперты назвали признаки нечестной работы сотрудников автосалона и дали советы, как себя вести, чтобы не стать жертвой обмана. Об этом пишет журнал " За рулем ".

Один из первых признаков того, что автосалон пытается вас "развести", можно заметить еще при телефонном разговоре с менеджером, считают эксперты. Если во время звонка сотрудник настойчиво уговаривает вас приехать, но не рассказывает об условиях предложения на автомобиль, следует насторожиться.

"Задача менеджера в данном случае — заставить вас, так сказать, продолжить игру на его поле. А потому он всеми правдами и неправдами будет уговаривать приехать в салон", — говорится в статье.

Когда клиент окажется на месте, выясняется, что автомобиля "как в рекламе" нет в наличии, акция закончилась или придется дополнительно заплатить за доставку.

По словам адвоката Сергея Радько , так себя ведут сотрудники автосалонов, не являющихся дилерами.

"Поэтому первое, что должно вас насторожить, — низкая стоимость автомобиля в рекламном объявлении. Особенно если она ниже, чем у официалов", — рассказал юрист.

Если в автосалоне интересуются, издалека ли приехал клиент, это еще один признак нечестной работы торговой точки. Дело в том, что иногородние покупатели более сговорчивы, и им легче продать неликвид с большим количеством опций.

"Логично, что если вы проделали к ним путь в добрых 200–300 километров, вам будет обидно возвращаться домой с пустыми руками", — говорится в публикации.

Юрист посоветовал следить за тем, какую информацию вы предоставляете менеджеру в разговоре.

"Все, что вы скажете, может быть использовано против вас", — добавил он.

Следующим признаком, который должен насторожить клиента, эксперты назвали настойчивое предложение приобрести дополнительные услуги и опции. Большую часть премии менеджеры получают за продажу дополнительного оборудования и услуг.

Юрист Сергей Радько, в свою очередь, посоветовал не соглашаться на такие предложения продавцов.

"Коврики входят в штатную комплектацию автомобилей. Просто наши дилеры перед продажей машины "раздевают", чтобы продать коврики как аксессуар по отдельной цене", — рассказал он.

Радько также посоветовал отказаться от автокредита в салоне.

"Лучше сходите в банк и возьмите потребительский кредит и уже с этими деньгами возвращайтесь за машиной. Так выйдет гораздо дешевле", — порекомендовал специалист.

Еще одним признаком недобросовестного продавца автоэксперты назвали ситуацию, при которой менеджеры заставляют покупателя ждать.

"Менеджер любезно предлагает вам пройти к его коллегам для оформления документов. <…> Проходит час, после которого выясняется, что милая девушка за компьютером допустила ошибку — надо бы исправить договор и, соответственно, заново поставить подпись", — отмечается в статье.

Это повторяется несколько раз, и после трех-пяти часов ожидания клиент готов подписать любой договор, чем серьезно рискует.

Радько посоветовал перед подписанием внимательно читать документ, в том числе то, что прописано мелким шрифтом.

"Часто левые дилеры вписывают туда приличную неустойку за отказ от автомобиля. Чтобы этого не допустить, вам в документе должна быть понятна каждая строчка. Не лишним будет даже взять экземпляр договора с собой домой, чтобы внимательно его изучить до подписания", — порекомендовал юрист.

Противоположная ситуация — когда менеджер торопит с решением, — также должна насторожить покупателя. Часто продавец предлагает внести предоплату за машину, если клиенту нужно подумать, и обещает вернуть деньги, если тот откажется от покупки.

Радько посоветовал не делать никаких взносов и авансов, не имея договора купли-продажи.

"Внеся аванс за машину, вы будете вынуждены играть по тем правилам, которые установит салон", — объяснил эксперт.

Он отметил, что официальные дилеры не прибегают к такой практике, и призвал обращаться только к ним, чтобы не быть обманутым.