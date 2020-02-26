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Эксперты назвали пять признаков "развода" в автосалоне
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РИА Новости

Эксперты назвали пять признаков "развода" в автосалоне

17:08 26.02.2020 (обновлено: 20:42 26.02.2020)
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© Fotolia / ZinkevychПокупка машины
Покупка машины
© Fotolia / Zinkevych
Покупка машины. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Автоэксперты назвали признаки нечестной работы сотрудников автосалона и дали советы, как себя вести, чтобы не стать жертвой обмана. Об этом пишет журнал "За рулем".
Один из первых признаков того, что автосалон пытается вас "развести", можно заметить еще при телефонном разговоре с менеджером, считают эксперты. Если во время звонка сотрудник настойчиво уговаривает вас приехать, но не рассказывает об условиях предложения на автомобиль, следует насторожиться.
"Задача менеджера в данном случае — заставить вас, так сказать, продолжить игру на его поле. А потому он всеми правдами и неправдами будет уговаривать приехать в салон", — говорится в статье.
Когда клиент окажется на месте, выясняется, что автомобиля "как в рекламе" нет в наличии, акция закончилась или придется дополнительно заплатить за доставку.
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По словам адвоката Сергея Радько, так себя ведут сотрудники автосалонов, не являющихся дилерами.
"Поэтому первое, что должно вас насторожить, — низкая стоимость автомобиля в рекламном объявлении. Особенно если она ниже, чем у официалов", — рассказал юрист.
Если в автосалоне интересуются, издалека ли приехал клиент, это еще один признак нечестной работы торговой точки. Дело в том, что иногородние покупатели более сговорчивы, и им легче продать неликвид с большим количеством опций.
"Логично, что если вы проделали к ним путь в добрых 200–300 километров, вам будет обидно возвращаться домой с пустыми руками", — говорится в публикации.
Юрист посоветовал следить за тем, какую информацию вы предоставляете менеджеру в разговоре.
"Все, что вы скажете, может быть использовано против вас", — добавил он.
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Следующим признаком, который должен насторожить клиента, эксперты назвали настойчивое предложение приобрести дополнительные услуги и опции. Большую часть премии менеджеры получают за продажу дополнительного оборудования и услуг.
Юрист Сергей Радько, в свою очередь, посоветовал не соглашаться на такие предложения продавцов.
"Коврики входят в штатную комплектацию автомобилей. Просто наши дилеры перед продажей машины "раздевают", чтобы продать коврики как аксессуар по отдельной цене", — рассказал он.
Радько также посоветовал отказаться от автокредита в салоне.
"Лучше сходите в банк и возьмите потребительский кредит и уже с этими деньгами возвращайтесь за машиной. Так выйдет гораздо дешевле", — порекомендовал специалист.
Еще одним признаком недобросовестного продавца автоэксперты назвали ситуацию, при которой менеджеры заставляют покупателя ждать.
"Менеджер любезно предлагает вам пройти к его коллегам для оформления документов. <…> Проходит час, после которого выясняется, что милая девушка за компьютером допустила ошибку — надо бы исправить договор и, соответственно, заново поставить подпись", — отмечается в статье.
Это повторяется несколько раз, и после трех-пяти часов ожидания клиент готов подписать любой договор, чем серьезно рискует.
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Радько посоветовал перед подписанием внимательно читать документ, в том числе то, что прописано мелким шрифтом.
"Часто левые дилеры вписывают туда приличную неустойку за отказ от автомобиля. Чтобы этого не допустить, вам в документе должна быть понятна каждая строчка. Не лишним будет даже взять экземпляр договора с собой домой, чтобы внимательно его изучить до подписания", — порекомендовал юрист.
Противоположная ситуация — когда менеджер торопит с решением, — также должна насторожить покупателя. Часто продавец предлагает внести предоплату за машину, если клиенту нужно подумать, и обещает вернуть деньги, если тот откажется от покупки.
Радько посоветовал не делать никаких взносов и авансов, не имея договора купли-продажи.
"Внеся аванс за машину, вы будете вынуждены играть по тем правилам, которые установит салон", — объяснил эксперт.
Он отметил, что официальные дилеры не прибегают к такой практике, и призвал обращаться только к ним, чтобы не быть обманутым.
Кроме того, правильно подобранные менеджером слова могут серьезно исказить впечатление о товаре не в пользу покупателя. Среди таких слов эксперты отметили "бесплатно", "мгновенно", "преимущество", "ценность", "экономия", "результат". Заметив, что сотрудник часто упоминает их в беседе, следует в ответ использовать в речи такие существительные, как "обязательства", "ответственность", "решение", "стоимость", "продажа", "подпись".
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Сергей РадькоАвтоЗа рулемРоссияОбществоЭкономика
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