Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
2020-02-26T19:45+0300
https://ria.ru/20200226/1565241788.html
Рябков заявил о прогрессе в работе по модернизации реактора в Араке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564520457_0:224:2161:1439_1036x0_80_0_0_9d72ba807e279750cc6b3362d8c124db.jpg
РИА Новости

Рябков заявил о прогрессе в работе по модернизации реактора в Араке

17:06 26.02.2020 (обновлено: 19:45 26.02.2020)
187
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranАтомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. В работе по реконфигурации реактора в Араке есть прогресс, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в среду прошло в Вене на уровне политдиректоров.

Великобритания и Китай в качестве сопредседателей соответствующей рабочей группы проинформировали о работе, проводимой по проекту реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке, там тоже есть прогресс не только риторический, декларативный, но и материальный. Мы, разумеется, это приветствовали и поддержали.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Сергей Рябков
замглавы МИД России
"Проект развивается, там есть, что называется, подвижки, в том числе с точки зрения его материального обеспечения, о чем сегодня говорилось. Я не почувствовал, что иранская сторона воспринимает ситуацию драматически. Коллеги в Тегеране признают, что есть позитивная динамика, и на этом фокусируются", - добавил замглавы МИД РФ.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
10 февраля, 20:40
В Иране заявили о готовности запустить реактор в Араке в прежнем виде
310002
Обсудить 0
Ядерные технологииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Россия будет препятствовать возвращению санкций против Ирана в СБ ООН
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Рябков оценил соблюдение Ираном обязательств по СВПД
Здание министерства иностранных дел РФ
Россия предложила расширить круг участников механизма торговли INSTEX
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков: участники СВПД попытаются выработать решения по его укреплению
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: встреча по стратегической стабильности с США прорабатывается
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Участники СВПД обсудили пути вывода сделки из кризиса
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Механизм торговли с Ираном INSTEX наконец-то заработал, заявил Рябков
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Попова отметила преимущество российской тест-системы по коронавирусу
Международное агентство по атомной энергии
Рябков оценил взаимодействие МАГАТЭ и Ирана по СВПД
Город Ужгород
Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей
Площадь Победы в Минске
Евродепутаты не пришли на встречу с белорусскими коллегами
Покупка машины
Эксперты назвали пять признаков "развода" в автосалоне
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин поддержал идею расширить полномочия Конституционного суда
Сергей Рябков
Рябков заверил Китай в поддержке России в борьбе с коронавирусом
Министр армии США Марк Эспер
США не вернутся на сирийско-турецкую границу, заявили в Пентагоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния