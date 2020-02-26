Рябков заявил о прогрессе в работе по модернизации реактора в Араке

Великобритания и Китай в качестве сопредседателей соответствующей рабочей группы проинформировали о работе, проводимой по проекту реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке, там тоже есть прогресс не только риторический, декларативный, но и материальный. Мы, разумеется, это приветствовали и поддержали.

"Проект развивается, там есть, что называется, подвижки, в том числе с точки зрения его материального обеспечения, о чем сегодня говорилось. Я не почувствовал, что иранская сторона воспринимает ситуацию драматически. Коллеги в Тегеране признают, что есть позитивная динамика, и на этом фокусируются", - добавил замглавы МИД РФ.