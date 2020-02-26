Россия будет препятствовать возвращению санкций против Ирана в СБ ООН

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва будет противодействовать возращению санкций против Ирана в СБ ООН, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в среду прошло в Вене на уровне политдиректоров.
"Я думаю, что в любом случае гипотетические попытки США активировать эти сюжеты - и оружейное эмбарго, и восстановление санкций в СБ ООН - натолкнутся на решительное противодействие с нашей стороны, со стороны других ответственных членов международного сообщества. В конце концов, Совет безопасности не должен превращаться в игрушку в руках Вашингтона. Мы этого не позволим", - сказал Рябков.