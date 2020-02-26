Россия будет препятствовать возвращению санкций против Ирана в СБ ООН

"Я думаю, что в любом случае гипотетические попытки США активировать эти сюжеты - и оружейное эмбарго, и восстановление санкций в СБ ООН - натолкнутся на решительное противодействие с нашей стороны, со стороны других ответственных членов международного сообщества. В конце концов, Совет безопасности не должен превращаться в игрушку в руках Вашингтона. Мы этого не позволим", - сказал Рябков.