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Россия будет препятствовать возвращению санкций против Ирана в СБ ООН
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РИА Новости

Россия будет препятствовать возвращению санкций против Ирана в СБ ООН

17:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва будет противодействовать возращению санкций против Ирана в СБ ООН, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в среду прошло в Вене на уровне политдиректоров.
"Я думаю, что в любом случае гипотетические попытки США активировать эти сюжеты - и оружейное эмбарго, и восстановление санкций в СБ ООН - натолкнутся на решительное противодействие с нашей стороны, со стороны других ответственных членов международного сообщества. В конце концов, Совет безопасности не должен превращаться в игрушку в руках Вашингтона. Мы этого не позволим", - сказал Рябков.
Сергей Рябков
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНСергей РябковИранСШАВ мире
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