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Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медпомощи
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РИА Новости

Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медпомощи

16:59 26.02.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления в Конституции РФ доступности медицинской помощи для рядового гражданина, предложенное президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем на встрече президента с рабочей группой по внесению поправок в конституцию.
"Я обратил внимание на то, что вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина – доступность медицинской помощи. По-моему, этого у нас тоже никогда раньше не было, поэтому спасибо", - сказал президент.
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Также Путин отметил наличие определённого "разрыва" в сфере публичной власти, когда вопросы образования и здравоохранения первичного звена не закреплены ни за федеральными, ни за муниципальными органами.
"У одних не хватает денег, а другие, имеется в виду государственный уровень, говорят, что это их не очень-то касается, это не входит в их прямые обязанности. Поэтому сшивание государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно", - заключил Путин.
В ходе встречи рабочей группы Рошаль отметил, что ранее им были озвучены поправки к конституции, которые должны выстроить вертикаль здравоохранения в стране.
"К ним относится, первое, включение в ведение РФ установления единых правовых основ организации оказания медицинской помощи. Второе, в ведение РФ субъектов координация вопросов здравоохранения, включая создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение и оказание доступной и качественной медицинской помощи. И, наконец, третье – местное самоуправление, органы местного самоуправления в пределах предусматриваемых федеральным законом компетенций обеспечивают доступность медицинской помощи – вертикаль", - сказал Рошаль.
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16500210
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Конституция РФЛеонид РошальВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Написать можно что хотите, Но будит ли это работать по настоящему ? ? ? . . . Сейчас к неврологу, кардиологу, нефрологу и т.д в районных поликлиниках просто не попасть нужно ждать недели иногда даже месяцы, А вот за деньги вас примут через 5 минут.
26 февраля, 17:06
Vladimir Chawla
1000001
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