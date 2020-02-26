Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медпомощи

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления в Конституции РФ доступности медицинской помощи для рядового гражданина, предложенное президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем на встрече президента с рабочей группой по внесению поправок в конституцию.

"Я обратил внимание на то, что вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина – доступность медицинской помощи. По-моему, этого у нас тоже никогда раньше не было, поэтому спасибо", - сказал президент.

Также Путин отметил наличие определённого "разрыва" в сфере публичной власти, когда вопросы образования и здравоохранения первичного звена не закреплены ни за федеральными, ни за муниципальными органами.

"У одних не хватает денег, а другие, имеется в виду государственный уровень, говорят, что это их не очень-то касается, это не входит в их прямые обязанности. Поэтому сшивание государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно", - заключил Путин.

В ходе встречи рабочей группы Рошаль отметил, что ранее им были озвучены поправки к конституции, которые должны выстроить вертикаль здравоохранения в стране.