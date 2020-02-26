У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус

На следующий день, 20 февраля, заболевший вылетел из Москвы в Шанхай рейсом SU206 (место 35A), около 23.05 по местному времени прибыл в международный аэропорт Шанхая "Пудун". В Шанхае больной заселился в гостиницу, в 9.00 22 февраля сел на поезд из Шанхая в Ланьчжоу. Вечером 23 февраля он сел на поезд до города Чжунвэй.