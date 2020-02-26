У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус

ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", власти КНР срочно ищут контактировавших с заболевшим, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района.
Согласно срочному сообщению, опубликованному газетой "Жэньминь Жибао", 26 февраля в городе Чжунвэй был выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Сообщается, что больной 19 февраля в 13.30 (по местному времени) вылетел из Тегерана в Москву рейсом SU513, место 16B, около 17.00 прибыл в "Шереметьево". Все это время он носил маску-респиратор N95. В Москве он провел около 16 часов в капсульном отеле рядом с аэропортом.
На следующий день, 20 февраля, заболевший вылетел из Москвы в Шанхай рейсом SU206 (место 35A), около 23.05 по местному времени прибыл в международный аэропорт Шанхая "Пудун". В Шанхае больной заселился в гостиницу, в 9.00 22 февраля сел на поезд из Шанхая в Ланьчжоу. Вечером 23 февраля он сел на поезд до города Чжунвэй.
"Если вы имели тесный контакт с больным в разных общественных местах, ехали вместе, разговаривали, встречались, просим вас немедленно связаться с центром по профилактике и контролю заболеваний, а также добровольно пройти домашний карантин или централизованный", - говорится в сообщении.
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