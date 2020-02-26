Клишас предложил провести голосование по Конституции 22 апреля

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по поправкам в конституцию 22 апреля.
"Пока остается открытым вопрос даты этого общероссийского голосования. Здесь было несколько предложений. Но вот мы обсудили эти предложения. Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования", - сказал Клишас на встрече Путина с рабочей группой по внесению поправок в конституцию.
Клишас отметил, что рабочая группа проводит тесную работу с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), идет подготовка к проведению общероссийского голосования.
11 февраля, 13:57Зюганов призвал не проводить голосование в день рождения Ленина
"Логика выбора здесь была достаточно простой. К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан, между этими датами 22 число – это рабочий день. Ну, мы также должны будем предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем, этот выходной день - он не будет никоим образом компенсирован за счет текущих выходных других, праздничных дней. 22 апреля нам представляется такой оптимальной датой", - пояснил он.