Клишас предложил провести голосование по Конституции 22 апреля

"Логика выбора здесь была достаточно простой. К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан, между этими датами 22 число – это рабочий день. Ну, мы также должны будем предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем, этот выходной день - он не будет никоим образом компенсирован за счет текущих выходных других, праздничных дней. 22 апреля нам представляется такой оптимальной датой", - пояснил он.