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В Литве объявили экстремальную ситуацию из-за коронавируса
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РИА Новости

В Литве объявили экстремальную ситуацию из-за коронавируса

16:54 26.02.2020
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
ВИЛЬНЮС, 26 фев - РИА Новости. Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.
"По распоряжению премьер-министра Саулюса Сквернялиса главой государственного оперативного центра экстремальных ситуаций будет назначен министр здравоохранения Аурелиюс Верига", - пишет Sputnik.
Ожидается, что с объявлением экстремальной ситуации будет проще координировать превентивные действия для подготовки к распространению коронавируса, организовывать работу учреждений, использовать государственный резерв медицинских материалов, а также выполнять другие процедуры, добавляет агентство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
7216467
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Распространение нового коронавирусаСаулюс СквернялисЛитваВ мире
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