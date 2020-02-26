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2020-02-26T18:02+0300
https://ria.ru/20200226/1565241166.html
Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Японии россиян
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РИА Новости

Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Японии россиян

16:53 26.02.2020 (обновлено: 18:02 26.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все россияне, эвакуированные из Японии в связи с новым коронавирусом, чувствуют себя хорошо, даже те, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все граждане чувствуют себя хорошо, температура у всех нормальная, клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз новой коронавирусной инфекции", - сказала Попова журналистам.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Она уточнила, что у трех эвакуированных подтвержден диагноз "новая коронавирусная инфекция".
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаЯпонияРоссияВ мире
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