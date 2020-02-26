Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Японии россиян

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все россияне, эвакуированные из Японии в связи с новым коронавирусом, чувствуют себя хорошо, даже те, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все граждане чувствуют себя хорошо, температура у всех нормальная, клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз новой коронавирусной инфекции", - сказала Попова журналистам.
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Она уточнила, что у трех эвакуированных подтвержден диагноз "новая коронавирусная инфекция".