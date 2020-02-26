Сенаторы направили в Госдуму поправку о молодежной политике

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сенаторы направили в Госдуму поправку в Сенаторы направили в Госдуму поправку в Конституцию РФ о закреплении молодежной политики в Основном законе страны, сообщил РИА Новости в среду замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.

"Речь идет о необходимости конституционного закрепления молодежной политики как предмета совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Членами Совета Федерации соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта была подготовлена и внесена в Госдуму", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что в Совфеде разработан законопроект "О молодежной политике в РФ".

Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как: "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи".

По словам Варфоломеева, в настоящее время правоотношения в указанной сфере, за исключением вопросов государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений, регулируются подзаконными нормативными правовыми актами.