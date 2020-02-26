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Сенаторы направили в Госдуму поправку о молодежной политике
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РИА Новости

Сенаторы направили в Госдуму поправку о молодежной политике

16:51 26.02.2020 (обновлено: 18:11 26.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сенаторы направили в Госдуму поправку в Конституцию РФ о закреплении молодежной политики в Основном законе страны, сообщил РИА Новости в среду замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.
"Речь идет о необходимости конституционного закрепления молодежной политики как предмета совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Членами Совета Федерации соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта была подготовлена и внесена в Госдуму", - сказал парламентарий.
Он также отметил, что в Совфеде разработан законопроект "О молодежной политике в РФ".
Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как: "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи".
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По словам Варфоломеева, в настоящее время правоотношения в указанной сфере, за исключением вопросов государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений, регулируются подзаконными нормативными правовыми актами.
В большинстве субъектов РФ приняты законы о молодежной политике. "Однако указанные законы приняты и действуют в отсутствие единого системообразующего подхода, в связи с чем наблюдается разница в регулировании основополагающих аспектов сферы молодежной политики, что создает трудности в работе органов госвласти и органов местного самоуправления, в деятельности различных молодежных структур, объединений", - пояснил законодатель.
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