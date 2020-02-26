Голикова рассказала о работе над вакциной против коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У России есть штамм коронавируса, сейчас идет работа над созданием вакцины, уже есть пять прототипов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Штамм у нас есть, мы его получили. Наш государственный научный центр и одновременно генетический центр мирового уровня, который получил в прошлом году такой статус, сейчас очень серьезно работает над наработкой вакцины. Наработано сейчас "Вектором" пять прототипов вакцины. Это начальная стадия работы, но коллеги очень плотно этим занимаются", - сказала Голикова журналистам.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса