Голикова рассказала о работе над вакциной против коронавируса

"Штамм у нас есть, мы его получили. Наш государственный научный центр и одновременно генетический центр мирового уровня, который получил в прошлом году такой статус, сейчас очень серьезно работает над наработкой вакцины. Наработано сейчас "Вектором" пять прототипов вакцины. Это начальная стадия работы, но коллеги очень плотно этим занимаются", - сказала Голикова журналистам.