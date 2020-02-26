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2020-02-26T16:48+0300
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Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей
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РИА Новости

Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей

16:48 26.02.2020
1437
© Фото : ВодникГород Ужгород
Город Ужгород
© Фото : Водник
Город Ужгород. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо думать о сохранении в составе страны западных областей, где сепаратистские настроения крайне сильны, заявил в среду РИА Новости председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в ответ на слова Зеленского необходимости возвращения Крыма.
В среду украинский президент в ходе форума Age of Crimea Forum 2020 заявил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины, полуостров не может быть ценой мира в Донбассе.
"Зеленскому надо думать не о возврате Крыма, а о сохранении в составе Украины западных областей, где сепаратистские настроения крайне сильны. Там уже сейчас Венгрия и Польша проводят крайне активную политику, в частности, раздают паспорта. А есть еще Румыния, претендующая на Буковину, есть Словакия с претензиями на часть Закарпатья", - сказал Липовой.
Генерал также заявил, что за свои земли Украина воевать не сможет. "За Крым воевать не стали, даже не попытались, а просто ушли. Донбасс тоже навсегда потерян, а так называемая АТО (военная операция в Донбассе - ред.) запомнилась рядом поражений, как например, в Дебальцеве", - сказал Липовой.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Вчера, 13:08
Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Сергей ЛиповойОфицеры РоссииВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраина
Популярные комментарии
Негоже генералу границами Ялтинского соглашения торговать. Зеля там никто. Сегодня он Зеленский, завтра Колымский.
26 февраля, 17:02
vvab6
5000127
Древние укры приходят и уходят, а Великая Держава Российская остаётся.
26 февраля, 17:04
vvab6
10000515
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