Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президенту Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо думать о сохранении в составе страны западных областей, где сепаратистские настроения крайне сильны, заявил в среду РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" , Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в ответ на слова Зеленского необходимости возвращения Крыма.

В среду украинский президент в ходе форума Age of Crimea Forum 2020 заявил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины, полуостров не может быть ценой мира в Донбассе.

"Зеленскому надо думать не о возврате Крыма , а о сохранении в составе Украины западных областей, где сепаратистские настроения крайне сильны. Там уже сейчас Венгрия и Польша проводят крайне активную политику, в частности, раздают паспорта. А есть еще Румыния, претендующая на Буковину, есть Словакия с претензиями на часть Закарпатья", - сказал Липовой.

Генерал также заявил, что за свои земли Украина воевать не сможет. "За Крым воевать не стали, даже не попытались, а просто ушли. Донбасс тоже навсегда потерян, а так называемая АТО (военная операция в Донбассе - ред.) запомнилась рядом поражений, как например, в Дебальцеве", - сказал Липовой.