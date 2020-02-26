У школьной учительницы в Вене не нашли коронавирус

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тест на выявление Тест на выявление коронавируса у учительницы в школе в венском районе Йозефштадт не дал положительного результата, все введенные в связи с подозрением на заражение меры сняты, сообщает полиция Вены

Ранее СМИ сообщили об эвакуации школы из-за подозрения на коронавирус у учительницы. Известно, что женщина недавно побывала в Италии, и было подозрение, что она могла заразиться коронавирусом. Полиция данные об эвакуации опровергла.

"Предполагаемый случай заражения COVID-19 в школе на Альбертгассе не подтвержден. Все меры и оцепление были прекращены с разрешения органов здравоохранения", - сообщила полиция в Twitter

В ночь на среду в федеральной земле Каринтия скончалась 56-летняя туристка из Италии с подозрением на коронавирус. Результаты анализов коронавирус не выявили, сообщает местное издание Presse.