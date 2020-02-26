У школьной учительницы в Вене не нашли коронавирус

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тест на выявление коронавируса у учительницы в школе в венском районе Йозефштадт не дал положительного результата, все введенные в связи с подозрением на заражение меры сняты, сообщает полиция Вены.
Ранее СМИ сообщили об эвакуации школы из-за подозрения на коронавирус у учительницы. Известно, что женщина недавно побывала в Италии, и было подозрение, что она могла заразиться коронавирусом. Полиция данные об эвакуации опровергла.
"Предполагаемый случай заражения COVID-19 в школе на Альбертгассе не подтвержден. Все меры и оцепление были прекращены с разрешения органов здравоохранения", - сообщила полиция в Twitter.
В ночь на среду в федеральной земле Каринтия скончалась 56-летняя туристка из Италии с подозрением на коронавирус. Результаты анализов коронавирус не выявили, сообщает местное издание Presse.
Во вторник в Австрии подтвердились два первых случая заражения коронавирусом. Речь идет об итальянской паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине. Их жизни ничто не угрожает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна предпринимает все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса