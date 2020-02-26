Путин заявил, что ответственное отношение к животным — не мелочь

"Мы целые законы приняли, достаточно жесткие законы, связанные с применением наилучших имеющихся в мире технологий по ограничению выбросов, по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. Большая работа проводится, и зафиксировать это в основном законе - лишнем не будет, конечно. Включая даже воспитание экологической культуры. Все будем делать, включая и ответственное отношение к животным, это не мелочь", - сказал Путин на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.