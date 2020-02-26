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Путин заявил, что ответственное отношение к животным — не мелочь
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РИА Новости

Путин заявил, что ответственное отношение к животным — не мелочь

16:46 26.02.2020 (обновлено: 17:30 26.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ответственное отношение к животным тоже важно, это не мелочь.
"Мы целые законы приняли, достаточно жесткие законы, связанные с применением наилучших имеющихся в мире технологий по ограничению выбросов, по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. Большая работа проводится, и зафиксировать это в основном законе - лишнем не будет, конечно. Включая даже воспитание экологической культуры. Все будем делать, включая и ответственное отношение к животным, это не мелочь", - сказал Путин на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.
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