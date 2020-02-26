Участники СВПД обсудили пути вывода сделки из кризиса

"Продемонстрирован настрой всех участников СВПД находить решения, которые позволили бы начать выведение СВПД из кризиса, в котором он оказался в результате односторонних разрушительных действий США", - сказал Рябков.

"Это вновь было признано всеми участниками, что первопричиной всех нынешних бед, проблем, трудностей и потенциальных дальнейших осложнений является политика Вашингтона, стремящегося односторонними санкциями, навязыванием своих подходов, по сути дела, продиктовать собственную волю всем остальным. Эта политика неприемлема, о чем в ходе заседания было немало сказано", - добавил он.