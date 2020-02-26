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Участники СВПД обсудили пути вывода сделки из кризиса
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РИА Новости

Участники СВПД обсудили пути вывода сделки из кризиса

16:46 26.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на встрече в Вене обсудили возможные пути по выводу сделки из кризиса, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в среду прошло в Вене на уровне политдиректоров.
"Продемонстрирован настрой всех участников СВПД находить решения, которые позволили бы начать выведение СВПД из кризиса, в котором он оказался в результате односторонних разрушительных действий США", - сказал Рябков.
"Это вновь было признано всеми участниками, что первопричиной всех нынешних бед, проблем, трудностей и потенциальных дальнейших осложнений является политика Вашингтона, стремящегося односторонними санкциями, навязыванием своих подходов, по сути дела, продиктовать собственную волю всем остальным. Эта политика неприемлема, о чем в ходе заседания было немало сказано", - добавил он.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковРоссияИранВ мире
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