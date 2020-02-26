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Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
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РИА Новости

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

16:41 26.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 фев – РИА Новости. Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
В Тбилиси 14-15 мая должно было состояться совещание комитета министров Совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Представители грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит Лаврова для участия в КМСЕ в Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.
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"Я встретился с руководством Совета Европы, было выражено абсолютное понимание, чтобы провести министериал в Страсбурге... Мы действовали в соответствии с правилами организации и с учетом интересов нашего государства и законодательства, так как ни одна сила не должна иметь возможность внести дестабилизацию в стране и использовать этот вопрос по разным политическим интересам", - заявил Залкалиани журналистам.
Министр отметил, что ему жаль, что Грузия не сможет принять мероприятие такого высокого уровня у себя в стране.
В начале февраля МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров.
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Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял РИА Новости Гаврилов, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Давид ЗалкалианиСаломе ЗурабишвилиКомитет министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ)Сергей ЛавровГосдума РФСовет ЕвропыМИД ГрузииВладимир ПутинЕвропаСтрасбургРоссияТбилисиГрузияВ мире
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