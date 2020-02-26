Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

В Тбилиси 14-15 мая должно было состояться совещание комитета министров Совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров . Представители грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит Лаврова для участия в КМСЕ в Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.

"Я встретился с руководством Совета Европы, было выражено абсолютное понимание, чтобы провести министериал в Страсбурге... Мы действовали в соответствии с правилами организации и с учетом интересов нашего государства и законодательства, так как ни одна сила не должна иметь возможность внести дестабилизацию в стране и использовать этот вопрос по разным политическим интересам", - заявил Залкалиани журналистам.

Министр отметил, что ему жаль, что Грузия не сможет принять мероприятие такого высокого уровня у себя в стране.

В начале февраля МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров.

Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.