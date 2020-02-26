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Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
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РИА Новости

Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году

16:41 26.02.2020 (обновлено: 17:04 26.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
"Троим мужчинам 1982 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в январе 2003 года обвиняемые ради выкупа взяли в заложники 16-летнего сына предпринимателя в Нижнем Тагиле. Под обманным предлогом они привезли подростка в дом по улице Киевская, чтобы удерживать его до получения денег. Однако вскоре, опасаясь, что юноша обратится к правоохранителям, обвиняемые убили его, а тело потерпевшего вывезли на автомобиле на участок вблизи одного из гаражных кооперативов, отмечает СУСК.
По факту убийства подростка в январе 2003 года органы прокуратуры возбудили уголовное дело, однако раскрыть преступление на начальном этапе расследования не смогли. Однако аналитическая работа межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет продолжалась. В декабре 2019 года следователи СК во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области установили и задержали троих человек, предположительно, причастных к преступлению.
Сотрудник полиции
Вчера, 11:55
Подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам
В отношении двоих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий избежал попадания в СИЗО из-за инвалидности первой группы. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых мероприятий, направленных на завершение расследования, уточняет СУСК.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемые были задержаны 18 декабря 2019 года сотрудниками уголовного розыска совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе "детектор лжи".
"Среди задержанных - тагильчанин по имени Евгений, ранее судимый за грабеж, тогда суд условно осудил его на три года. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила по имени Антон, ранее судимый в 2014 году за незаконный оборот наркотиков, суд тогда ограничился наказанием в виде исправительных работ сроком на один год. Третьим соучастником стал некто Владимир, ранее неоднократно судимый, в том числе, за кражи, грабежи и разбои", - сказал Горелых.
Статуя Фемиды
25 февраля, 16:53
Жителя Чебоксар осудили почти на девять лет за убийство знакомого
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Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьНижний ТагилРоссияПроисшествия
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