Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T17:13+0300
https://ria.ru/20200226/1565240168.html
Попова отметила преимущество российской тест-системы по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564117089_0:0:2803:1577_1036x0_80_0_0_0488f5f030b0e6de9723f823c076063c.jpg
РИА Новости

Попова отметила преимущество российской тест-системы по коронавирусу

16:41 26.02.2020 (обновлено: 17:13 26.02.2020)
469
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская тест-система для диагностики коронавируса протестирована в Китае, отмечено ее преимущество перед другими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что в РФ ест две тест-системы для определения нового коронавируса, ими обеспечены все субъекты РФ, они есть во всех лабораториях Роспотребнадзора.
"Я бы отметила, что мы работаем очень плотно с Всемирной организацией здравоохранения, с китайскими коллегами. Был выполнен рабочий визит в Китай, где мы смогли познакомиться с тем, как работают коллеги и оттестировать свою тест-систему, которая показала прекрасные результаты. Вместе с тем китайскими коллегами были отмечены преимущества наших тест-систем, которые хранятся при температуре +4", - сказала Попова журналистам.
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Вчера, 00:02
В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
1700002
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайРаспространение нового коронавирусаАнна ПоповаРоссия
Рекомендуем
В микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Голикова рассказала о работе над вакциной против коронавируса
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В России всех заболевших пневмонией обследуют на коронавирус
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
В России продлят ограничения, введенные из-за коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
ВОЗ оценила ситуацию с ограничением поездок из-за коронавируса
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова
Знак коронавируса
В Литве объявили экстремальную ситуацию из-за коронавируса
Анна Попова
Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Японии россиян
Сотрудники лаборатории
В Швеции зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
Город Ужгород
Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей
Вид на Скопье
Власти Северной Македонии сообщили о первом случае коронавируса
Площадь Победы в Минске
Евродепутаты не пришли на встречу с белорусскими коллегами
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила готовность России к борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния