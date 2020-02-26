Попова отметила преимущество российской тест-системы по коронавирусу

"Я бы отметила, что мы работаем очень плотно с Всемирной организацией здравоохранения, с китайскими коллегами. Был выполнен рабочий визит в Китай, где мы смогли познакомиться с тем, как работают коллеги и оттестировать свою тест-систему, которая показала прекрасные результаты. Вместе с тем китайскими коллегами были отмечены преимущества наших тест-систем, которые хранятся при температуре +4", - сказала Попова журналистам.