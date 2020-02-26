В России всех заболевших пневмонией обследуют на коронавирус

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все больные пневмонией в РФ должны будут обследоваться на коронавирус.
"Всех больных пневмонией в больших городах дополнительно обследуют на коронавирус. С начала этой недели это требование распространяется на все города страны", сказала Попова журналистам.
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Она также добавила, что исследование на коронавирус добавляется в систему мониторинга за гриппом – это порядка 12 тысяч пациентов каждую неделю.