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В России всех заболевших пневмонией обследуют на коронавирус
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РИА Новости

В России всех заболевших пневмонией обследуют на коронавирус

16:39 26.02.2020 (обновлено: 17:19 26.02.2020)
2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все больные пневмонией в РФ должны будут обследоваться на коронавирус.
"Всех больных пневмонией в больших городах дополнительно обследуют на коронавирус. С начала этой недели это требование распространяется на все города страны", сказала Попова журналистам.
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Анна ПоповаРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыРоссияОбщество
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