Россия ограничит выдачу виз гражданам Ирана из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия из-за коронавируса ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана, оставляя только деловые и гуманитарные, при этом авиасообщение с этой страной продолжится, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
"Что касается Ирана: 28 февраля мы вводим запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных. Авиационное сообщение, которое осуществляет единственная компания российская "Аэрофлот", а также иранские компании, продолжает осуществляться", - сказала Голикова на брифинге в среду.