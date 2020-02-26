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Россия ограничит выдачу виз гражданам Ирана из-за коронавируса
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РИА Новости

Россия ограничит выдачу виз гражданам Ирана из-за коронавируса

16:38 26.02.2020 (обновлено: 18:00 26.02.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziЛюди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия из-за коронавируса ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана, оставляя только деловые и гуманитарные, при этом авиасообщение с этой страной продолжится, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
"Что касается Ирана: 28 февраля мы вводим запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных. Авиационное сообщение, которое осуществляет единственная компания российская "Аэрофлот", а также иранские компании, продолжает осуществляться", - сказала Голикова на брифинге в среду.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссияИран
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сейчас главное - с Италией и всеми европейскими странами, которые из-за избыточной толерантности и дополнительной копейки от китайских туристов ничего не перекрывают, жертвуя своими гражданами
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Лёха Кон
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