Россия ограничит выдачу виз гражданам Ирана из-за коронавируса

"Что касается Ирана: 28 февраля мы вводим запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных. Авиационное сообщение, которое осуществляет единственная компания российская "Аэрофлот", а также иранские компании, продолжает осуществляться", - сказала Голикова на брифинге в среду.