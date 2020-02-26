Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T17:24+0300
https://ria.ru/20200226/1565239988.html
Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207614_0:464:2816:2048_1036x0_80_0_0_8d7355f80ce39b5f8215d618fc515f9e.jpg
РИА Новости

Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию

16:38 26.02.2020 (обновлено: 17:24 26.02.2020)
943
© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, обратилась к россиянам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию из-за ситуации с коронавирусом.
"Обращаемся к нашим гражданам, к нашим туроператорам, воздержаться от поездок в Итальянскую Республику как группами, так и частными рейсами. Вы знаете, что наиболее пострадавшими являются северные территории Италии, но на сегодняшний день никто не может до конца оценить ситуацию, как она будет развиваться. Поэтому пока мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок, мы будем жестко следить за тем, что происходит", - сказала Голикова на брифинге в среду.
Она отметила, что в связи с тем, что Итальянская Республика входит в Евросоюз, "принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно, и отслеживать людей, которые передвигаются между РФ и Итальянской республикой, тоже сложно", - отметила вице-премьер.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
620414
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТатьяна ГоликоваРоссияИталияВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран
Россия ограничит выдачу виз гражданам Ирана из-за коронавируса
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею
Дезинфекция рынка в Сеуле
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Ростуризм посоветовал пока не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
АТОР: сообщение Ростуризма не дает права на возврат всей цены тура
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
В России продлят ограничения, введенные из-за коронавируса
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом
В микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Голикова рассказала о работе над вакциной против коронавируса
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова призвала не ездить в страны, где есть коронавирус
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Попова отметила преимущество российской тест-системы по коронавирусу
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Знак коронавируса
В Литве объявили экстремальную ситуацию из-за коронавируса
Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Киеве, где при трагических обстоятельствах погиб депутат Верховной рады от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук.
СМИ: пассажиров прибывшего из Италии на Украину автобуса отпустили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния