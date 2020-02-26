Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию

Она отметила, что в связи с тем, что Итальянская Республика входит в Евросоюз, "принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно, и отслеживать людей, которые передвигаются между РФ и Итальянской республикой, тоже сложно", - отметила вице-премьер.