Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, обратилась к россиянам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию из-за ситуации с коронавирусом.
"Обращаемся к нашим гражданам, к нашим туроператорам, воздержаться от поездок в Итальянскую Республику как группами, так и частными рейсами. Вы знаете, что наиболее пострадавшими являются северные территории Италии, но на сегодняшний день никто не может до конца оценить ситуацию, как она будет развиваться. Поэтому пока мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок, мы будем жестко следить за тем, что происходит", - сказала Голикова на брифинге в среду.
Она отметила, что в связи с тем, что Итальянская Республика входит в Евросоюз, "принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно, и отслеживать людей, которые передвигаются между РФ и Итальянской республикой, тоже сложно", - отметила вице-премьер.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса