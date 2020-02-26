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2020-02-26T21:56+0300
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Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
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РИА Новости

Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме

21:56 26.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
© Фото : страница пользователя timatiofficial в сети ИнстаграмСтраница исполнителя Тимати в сети Инстаграм
Страница исполнителя Тимати в сети Инстаграм
© Фото : страница пользователя timatiofficial в сети Инстаграм
Страница исполнителя Тимати в сети Инстаграм
Ранее американец опубликовал на своей странице в социальной сети кадр из фильма "Гитлер капут!" (2008 год). На нем российский музыкант позирует на фоне флага нацистской Германии.

"Этот русский нацистский рэпер входит в группу под названием Black Star", — написал Квели.

Тимура Юнусова такое заявление только рассмешило и он ответил в комментариях: "Гуф, по-братски, это ты у него телефон забрал?". Но страницу в инстаграме пока решил сделать закрытой.
Остальные пользователи поддержали российского музыканта. Они напомнили возмущенному американцу, что этот кадр из комедии об "антинацистских агентах".
"Люди, которые "троллят" вас, не являются представителем хип-хоп культуры в России. Я все еще уважаю вас, но вы спешите с выводами", — прокомментировал @nah_you_first.
"Возможно, Тимати — не самый лучший рэпер, но этот скриншот из комедийного фильма. Проверяй информацию, прежде чем публиковать такое и обвинять", — заявил @da_rlzt.
"Не дадим в обиду нашего! Тимати, Россия с тобой", — присоединился к обсуждению @k.ratchenko.
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