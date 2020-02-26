Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, . Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.

Ранее американец опубликовал на своей странице в социальной сети кадр из фильма "Гитлер капут!" (2008 год). На нем российский музыкант позирует на фоне флага нацистской Германии.

"Этот русский нацистский рэпер входит в группу под названием Black Star", — написал Квели.

Тимура Юнусова такое заявление только рассмешило и он ответил в комментариях: "Гуф, по-братски, это ты у него телефон забрал?". Но страницу в инстаграме пока решил сделать закрытой.

Остальные пользователи поддержали российского музыканта. Они напомнили возмущенному американцу, что этот кадр из комедии об "антинацистских агентах".

"Люди, которые "троллят" вас, не являются представителем хип-хоп культуры в России. Я все еще уважаю вас, но вы спешите с выводами", — прокомментировал @nah_you_first.

"Возможно, Тимати — не самый лучший рэпер, но этот скриншот из комедийного фильма. Проверяй информацию, прежде чем публиковать такое и обвинять", — заявил @da_rlzt.