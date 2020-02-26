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Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
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РИА Новости

Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

16:34 26.02.2020 (обновлено: 17:29 26.02.2020)
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© REUTERS / Kim Hong-Ji Дезинфекция рынка в Сеуле
Дезинфекция рынка в Сеуле
© REUTERS / Kim Hong-Ji
МОСКВА, 26 фев РИА Новости. Россия приостанавливает полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Исключение сделают для авиакомпаний "Аэрофлот" (регулярные и чартерные рейсы) и "Аврора" (только чартеры). Пассажиры из Южной Кореи будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево.

"Оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства", — добавила Голикова.

По последним данным, число зараженных Covid-19 в Южной Корее превысило 1200 человек, 12 больных умерли. Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну, а также в Италию и Иран, где в последние дни был зафиксирован резкий рост количества заболевших коронавирусом.
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В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2.
По состоянию на 26 февраля число заболевших по всему миру — 81 184, умерли 2769 человека, выздоровели более 30 тысяч пациентов.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
Кроме того, были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАврора (авиакомпания)АэрофлотТатьяна ГоликоваЮжная КореяРоссияВ мире
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