Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия приостанавливает полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер Россия приостанавливает полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

Исключение сделают для авиакомпаний "Аэрофлот" (регулярные и чартерные рейсы) и "Аврора" (только чартеры). Пассажиры из Южной Кореи будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево.

"Оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства", — добавила Голикова.

По последним данным, число зараженных Covid-19 в Южной Корее превысило 1200 человек, 12 больных умерли. Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну, а также в Италию и Иран , где в последние дни был зафиксирован резкий рост количества заболевших коронавирусом.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

По состоянию на 26 февраля число заболевших по всему миру — 81 184, умерли 2769 человека, выздоровели более 30 тысяч пациентов.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.