Путин оценил идею отразить в Конституции тезис об уважении труда

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин считает возможным отразить в новой редакции Конституции тезис об уважении труда.

Подобное предложение прозвучало на встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда, оно будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые государство предпринимает... Поэтому я с вами согласен", - сказал Путин.