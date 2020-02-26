Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T16:33+0300
https://ria.ru/20200226/1565239681.html
Путин оценил идею отразить в Конституции тезис об уважении труда
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565071884_0:258:3088:1995_1036x0_80_0_0_f95948cdd75686aef69878c1c44c3843.jpg
РИА Новости

Путин оценил идею отразить в Конституции тезис об уважении труда

16:33 26.02.2020
587
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным отразить в новой редакции Конституции тезис об уважении труда.
Подобное предложение прозвучало на встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
"Если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда, оно будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые государство предпринимает... Поэтому я с вами согласен", - сказал Путин.
Он добавил, что в советской конституции это упоминалось, а потом эту норму "вычистили". "Ну не думаю, что зловредно это делали, а полагали, что это не является существенным. Но на самом деле я с вами согласен", - сказал Путин.
Конституция РФ
Вчера, 11:15
Совфед одобрил порядок рассмотрения проекта о поправке в Конституцию
14710014
Обсудить 1
Конституция РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Живите за 10 тысяч в месяц при комуналке в 4 тысячи. Но знайте вас за это уважают, каждую минуту прямо с собственной яхты.
26 февраля, 16:46
КМКостя Магомедов
1410102
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал слова Суркова о форме правления в России
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал предложение о голосовании по Конституции 22 апреля
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон и Курц обсудили сотрудничество Великобритании и ЕС
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
В МИД осудили политику США по введению односторонних санкций
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
Санкции США из-за Крыма со временем отойдут в прошлое, заявил сенатор
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
Выращивание томатов
Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции на треть
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
Зюганов считает, что России нужна сильная централизованная власть
Конституция Российской Федерации
Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медпомощи
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин поддержит поправки о социальной направленности Конституции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи . 26 февраля 2020
Лавров: Россия поддержит настрой Албании на конструктивную работу ОБСЕ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин заявил, что ответственное отношение к животным — не мелочь
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в Женеве. 25 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния