Более половины россиян ожидают роста цен на нефть, показал опрос

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более половины россиян считают, что цены на нефть в ближайшие несколько месяцев вырастут, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, 58% россиян считают, что цены на нефть в ближайшие несколько месяцев вырастут, 12% придерживаются обратного мнения, а 31% затруднились ответить.
Также 37% граждан полагают, что курс рубля в ближайшие несколько месяцев снизится, 27% - что вырастет, а 36% не определились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проводился 16 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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