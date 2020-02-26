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Более половины россиян ожидают роста цен на нефть, показал опрос
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РИА Новости

Более половины россиян ожидают роста цен на нефть, показал опрос

16:29 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более половины россиян считают, что цены на нефть в ближайшие несколько месяцев вырастут, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, 58% россиян считают, что цены на нефть в ближайшие несколько месяцев вырастут, 12% придерживаются обратного мнения, а 31% затруднились ответить.
Также 37% граждан полагают, что курс рубля в ближайшие несколько месяцев снизится, 27% - что вырастет, а 36% не определились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проводился 16 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Нефтяной станок-качалка
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Фонд "Общественное мнение"РоссияЭкономика
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