Более половины россиян ожидают роста цен на нефть, показал опрос

По данным исследования, 58% россиян считают, что цены на нефть в ближайшие несколько месяцев вырастут, 12% придерживаются обратного мнения, а 31% затруднились ответить.

Также 37% граждан полагают, что курс рубля в ближайшие несколько месяцев снизится, 27% - что вырастет, а 36% не определились с ответом.