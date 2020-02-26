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В России продлят ограничения, введенные из-за коронавируса
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РИА Новости

В России продлят ограничения, введенные из-за коронавируса

16:29 26.02.2020 (обновлено: 17:10 26.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все ограничения, введенные в РФ из-за коронавируса, будут продлены до 1 апреля, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
"На данный момент оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателя правительства", - рассказала Голикова на брифинге.
Это же, по словам вице-премьера, касается ограничений по проведению международных мероприятий.
"И я напомню, что до 1 марта мы продлевали студенческие каникулы студентам из Китайской Народной Республики. Но поскольку позже приняли решения об ограничении выдачи виз, то сегодня дополнительно обсудили вопросы организации сетевого обучения. Министр науки и высшего образования доложил, что в большинстве высших учебных заведений такая работа организована и, собственно, получил еще дополнительное поручение оценить ситуацию до конца с тем, чтобы мы могли реализовать право китайских студентов на обучение в российских вузах, но посредством сетевых форм", - отметила Голикова.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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