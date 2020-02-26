В России продлят ограничения, введенные из-за коронавируса

"На данный момент оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателя правительства", - рассказала Голикова на брифинге.

"И я напомню, что до 1 марта мы продлевали студенческие каникулы студентам из Китайской Народной Республики. Но поскольку позже приняли решения об ограничении выдачи виз, то сегодня дополнительно обсудили вопросы организации сетевого обучения. Министр науки и высшего образования доложил, что в большинстве высших учебных заведений такая работа организована и, собственно, получил еще дополнительное поручение оценить ситуацию до конца с тем, чтобы мы могли реализовать право китайских студентов на обучение в российских вузах, но посредством сетевых форм", - отметила Голикова.