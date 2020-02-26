Россия предложила расширить круг участников механизма торговли INSTEX

"Мы выступили в пользу расширения круга участников механизма. На первом этапе за счёт стран, входящих в Евросоюз, есть определённый список, он тоже подвижен, в него включены новые страны", - сказал Рябков журналистам.

"Мы призвали коллег на этом не останавливаться и дать возможность к этому механизму подключиться третьим странам, не входящим в ЕС. Китайцы нас в этом активно поддержали", - добавил он.