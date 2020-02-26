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Россия предложила расширить круг участников механизма торговли INSTEX
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РИА Новости

Россия предложила расширить круг участников механизма торговли INSTEX

16:28 26.02.2020 (обновлено: 17:15 26.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва предложила расширить круг участников механизма торговли с Ираном INSTEX, в том числе за счёт стран, не входящих в Евросоюз, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в среду прошло в Вене на уровне политдиректоров.
"Мы выступили в пользу расширения круга участников механизма. На первом этапе за счёт стран, входящих в Евросоюз, есть определённый список, он тоже подвижен, в него включены новые страны", - сказал Рябков журналистам.
"Мы призвали коллег на этом не останавливаться и дать возможность к этому механизму подключиться третьим странам, не входящим в ЕС. Китайцы нас в этом активно поддержали", - добавил он.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзСергей РябковВенаРоссияИранВ мире
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