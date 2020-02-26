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Религия и мировоззрение
2020-02-26T16:31+0300
https://ria.ru/20200226/1565239129.html
Раввин Гольдшмидт: соцсети стали "огромной ареной" для антисемитов
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РИА Новости

Раввин Гольдшмидт: соцсети стали "огромной ареной" для антисемитов

16:26 26.02.2020 (обновлено: 16:31 26.02.2020)
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© предоставлено пресс-службой Совета раввинов ЕвропыПрезидент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе" в Москве 27.08.2019
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе в Москве 27.08.2019
© предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Социальные сети стали огромной площадкой для разного рода групп ненависти - в том числе и для антисемитов, поэтому правительства по всему миру должны их регулировать, заявил президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
"Интернет создал огромную арену, на которой те, кто глубоко ненавидит религиозные группы, например, могут делиться своими взглядами с другими. Что еще более тревожно, они используют различные платформы, такие как мгновенные сообщения, чтобы поделиться опасной тактикой атаки – как вербально, так и физически – тех, кто не поддерживает их образ мышления или выбор образа жизни", - сказал раввин на конференции, посвященной вопросам безопасности.
Доказательства тому, подчеркнул раввин, очевидны: "ненависть и предубеждения — обычное явление в социальных сетях". По его словам, прошлогодние атаки на синагогу в Галле (Германия) и на мечеть в новозеландском Крайстчерче "являются яркими примерами атак, вдохновленных цифровыми технологиями".
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В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
Атака на синагогу в немецком Галле, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур, произошла 9 октября. Подозреваемый - 27-летний гражданин Германии Штеффан Б., он арестован. В ходе атаки погибли два прохожих, были ранены еще два человека. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.
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