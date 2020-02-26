В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь

УФА, 26 фев - РИА Новости. В детском саду Перми на празднике Масленицы детям включили песню про алкоголь, рассказали РИА Новости в департаменте образования Перми.
"По результатам оперативной проверки департамента образования установлено, что детский праздник в детском саду организован частной фирмой. В адрес управления Роспотребнадзора и компании направлена претензия о некачественном оказании услуги", - заявили в департаменте.
В ведомстве отметили, что после инцидента наказаны и чиновники. Так, начальник управления дошкольного образования департамента образования Ольга Ершова получила выговор, аналогичное наказание понесла и заведующая детским садом "Гармония" Светлана Бурцева.