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В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
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РИА Новости

В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь

16:25 26.02.2020 (обновлено: 17:42 26.02.2020)
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УФА, 26 фев - РИА Новости. В детском саду Перми на празднике Масленицы детям включили песню про алкоголь, рассказали РИА Новости в департаменте образования Перми.
"По результатам оперативной проверки департамента образования установлено, что детский праздник в детском саду организован частной фирмой. В адрес управления Роспотребнадзора и компании направлена претензия о некачественном оказании услуги", - заявили в департаменте.
В ведомстве отметили, что после инцидента наказаны и чиновники. Так, начальник управления дошкольного образования департамента образования Ольга Ершова получила выговор, аналогичное наказание понесла и заведующая детским садом "Гармония" Светлана Бурцева.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Вчера, 15:13
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ПермьОбщество
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