Путин призвал не воспринимать предпринимателей как жуликов

"Только что был у коллег на ежегодном подведении итогов работы МВД, на коллегии годовой. И там говорил об этом, и всегда стараюсь об этом говорить. Что греха таить, все-таки у нас в общественном сознании еще присутствует идея о том, что, если предприниматель, значит - какой-то жулик. Но это не создает благоприятных условий для развития предпринимательства и, соответственно, с этим у нас развивается малый и средний бизнес не так, как хотелось бы, не такими темпами, как бы нам хотелось", - сказал Путин.