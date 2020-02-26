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Путин призвал не воспринимать предпринимателей как жуликов
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РИА Новости

Путин призвал не воспринимать предпринимателей как жуликов

16:25 26.02.2020 (обновлено: 16:41 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес развивается в России не так, как хотелось бы, поскольку многие воспринимают предпринимателей как жуликов, заявил президент России Владимир Путин.
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России предложил закрепить в основном законе страны обязанность правительства по содействию развитию предпринимательства в стране. Президент России полностью поддержал предложение.
"Только что был у коллег на ежегодном подведении итогов работы МВД, на коллегии годовой. И там говорил об этом, и всегда стараюсь об этом говорить. Что греха таить, все-таки у нас в общественном сознании еще присутствует идея о том, что, если предприниматель, значит - какой-то жулик. Но это не создает благоприятных условий для развития предпринимательства и, соответственно, с этим у нас развивается малый и средний бизнес не так, как хотелось бы, не такими темпами, как бы нам хотелось", - сказал Путин.
Он отметил, что закрепление в Конституции роли предпринимательства и обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы уместно и востребовано.
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Конституция РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Торгово-промышленная палата РФСергей КатыринВладимир ПутинРоссияЭкономика
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