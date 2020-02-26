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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
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РИА Новости

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

16:24 26.02.2020 (обновлено: 20:48 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Случай стал уникальным, так как монета циркулировала в единственном экземпляре.
Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504).
Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три. При этом десятирублевую монету подделывали чаще — выявлено 167 таких подделок.
В целом отношение количества выявленных фальшивок к общему количеству банкнот в обращении остается "стабильно низким" — семь подделок на миллион банкнот, отметили в ЦБ.
Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюры
Вчера, 12:21
Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюрыБанк России опубликовал видео о том, как проверить подлинность купюры номиналом в пять тысяч рублей. По утверждению Центробанка РФ, шанс встретить фальшивую рублевую купюру остается низким.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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