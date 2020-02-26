ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюры Банк России опубликовал видео о том, как проверить подлинность купюры номиналом в пять тысяч рублей. По утверждению Центробанка РФ, шанс встретить фальшивую рублевую купюру остается низким.