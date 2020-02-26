ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Случай стал уникальным, так как монета циркулировала в единственном экземпляре.
Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504).
Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три. При этом десятирублевую монету подделывали чаще — выявлено 167 таких подделок.
В целом отношение количества выявленных фальшивок к общему количеству банкнот в обращении остается "стабильно низким" — семь подделок на миллион банкнот, отметили в ЦБ.